Carlet destina 167.540,36€ al Pla d’Ocupació Municipal

Aquest mes d’abril s’han incorporat les 31 persones que han estat seleccionades per al POM d’aquest any 2022.

L’Ajuntament de Carlet aposta per ser un motor de creació d’ocupació durant els pròxims mesos per tal de minimitzar la situació que viuen algunes famílies, sense cap ingrés econòmic, amb la posada en marxa del Pla d’Ocupació Municipal. Una problemàtica agreujada pels efectes negatius provocats per la pandèmia i per la situació d’alarma que ha ofegat molts emprenedors i altres serveis econòmics, que encara estan recuperant-se.

En aquest cas del POM (Pla Municipal d’Ocupació), l’Ajuntament invertirà 167.540,36 euros destinats a la contractació de persones desocupades, que realitzaran treballs de millora als serveis municipals i permetran adequar l’espai urbà i els edificis públics. En concret, es contractaran 31 persones durant un període de 3 mesos, amb diferents perfils: 4 administratius, 2 conserges, 12 peons, 5 encarregats, 1 consultor de normativa ISO i 6 persones per a la neteja. Tal com explica la regidora d’Ocupació, Lídia López, es tracta de «contractacions que, d’una banda, afavorixen l’ocupació i, d’altra, permeten a l’Ajuntament fer front a les exigències de la nova normalitat en els espais públics, on cal una major inversió i majors recursos humans en atenció al ciutadà, neteja, etc”.