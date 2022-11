Sonia Lucio és la nova fallera major de Carlet per a 2023. És la sisena en ocupar el màxim càrrec de les falles carletines. Així es va proclamar en l’acte que va tindre lloc en el Teatre Giner el dissabte a les 7 de la vesprada. En aquest acte es presentaren, a més, a totes les falleres majors i falleres majors infantils de les set comissions existents a Carlet. Un acte al que no van faltar traques i coets. Un dia molt especial per a Sonia Lucio, per a qui comença el seu regnat.

Representants locals i de la junta local fallera no van voler perdre’s aquest acte. L’alcaldessa, Lola Navarro, felicita a les falleres majors de les comissions carletines que passaren la pandèmia i espera unes falles per a gaudir sense cap problema.

Per la seua banda, el regidor de Festes del consistori carletí, Josep Mur, recalca les ganes no sols de part del món faller, sinó de tota la ciutadania de Carlet, per gaudir d’unes falles en condicions d’absoluta normalitat.

Des de la Junta Local Fallera de Carlet, el seu president indica les ganes de tornar al carrer per part de les falleres i els fallers carletins després de l’última proclamació, abans de la pandèmia.

.

Unes falles on la il·lusió és la principal protagonista d’una festivitat que, enguany, es presenta a Carlet amb l’esperança de què, enguany, puga gaudir-se amb la més absoluta normalitat, després de tres anys de pandèmia, mascaretes i mal oratge.