El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmat que “fer Unió Europea és defensar els interessos de la Comunitat Valenciana”

Destacant la importància de treballar a Brussel·les amb temes centrals per a la Comunitat.

En la sessió de control de Les Corts, ha respost a VOX sobre les eleccions europees i ha reivindicat un tracte just per als treballadors de l’agricultura, la pesca i la ramaderia. També ha criticat l’oferta de la ministra Montero de condonar deute a Catalunya i ha promés defensar els interessos valencians.

En resposta al síndic del PSPV, Mazón ha destacat les iniciatives en sanitat, com el Pla Estival amb una inversió de vora 80 milions d’euros per assegurar la cobertura assistencial, així com la inauguració del centre de salut de Malilla o l’impuls a centres de salut a Moncofa, Montcada i Dénia. En educació, ha subratllat les ajudes per a FP i l’exempció de taxes universitàries per a 5.000 estudiants.

En resposta a Compromís, el cap del Consell ha ressaltat l’augment de més de 1.000 professors i professores per al curs 2024-2025, així com el lideratge de la Comunitat Valenciana en donacions i transplants. A més, ha criticat al síndic de Compromís, Joan Baldoví, per no respondre a l’oferta de diàleg sobre finançament i aigua, i ha emfatitzat la importància de la unitat per defensar els recursos hídrics necessaris per a la Comunitat Valenciana.

Entre d’altres temes, Mazón també ha destacat a lluita contra el càncer amb la implantació de la radiocirurgia a l’Hospital Clínic, la creació d’un comité multidisciplinar a La Fe per al tractament de persones majors amb càncer urològic o l’aprovació de 1,6 milions d’euros en ajudes a la indústria ceràmica.