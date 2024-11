Carlos Mazón admite errors en la gestió de la DANA i anuncia possibles canvis en el Consell

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat hui que compta amb el suport del seu partit, el PP, i ha avançat que abordarà canvis en l’estructura del Consell després de la seua compareixença prevista a les Corts el dijous.

Mazón ha reconegut que s’han comès errors en la resposta a la DANA i que “es tindran que assumir responsabilitats”, però no ha donat detalls específics sobre els errors ni sobre qui pot quedar afectat per aquests ajustaments en el govern.

En la visita a un dels ponts afectats pel temporal en la CV-36, el president ha assenyalat que hi ha hagut “un problema d’informació” en la gestió de la riuada del barranc del Poyo, responsabilitat compartida entre la Generalitat i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Ha aclarit que ell mateix no és membre del Cecopi, l’organisme de gestió d’emergències, tot i que hi ha assenyalat indirectament a la consellera de Justícia, Salomé Pradas, com a màxima responsable del mateix.

Mazón també ha dit entendre les crítiques i l'”enfadament” de part de la població, i ha remarcat que, malgrat les especulacions sobre la seua posició, la seua prioritat és la reconstrucció. Ha insistit que es troba “recolzat” pel seu partit, malgrat la petició d’Alberto Núñez Feijóo de declarar l’emergència nacional, la qual cosa comportaria una gestió directa de la situació per part del govern central.