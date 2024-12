Carlos Mazón anuncia 250 milions d’euros en ajudes directes per a la pèrdua de vehicles a causa de la DANA

La Generalitat Valenciana posarà en marxa una nova línia d’ajudes directes per la pèrdua de vehicles per valor de 250 milions d’euros.

Així s’ha expressat el president Carlos Mazón durant la sessió de control celebrada a les Corts, on també ha anunciat que es registraran, per portar-les a debat, les propostes presentades en la Conferència de Presidents per crear un Fons Nacional Extraordinari per a Catàstrofes i aprovar un Pla Nacional contra Inundacions.

Durant la seua intervenció, Mazón ha assenyalat que la Generalitat ha abonat més de 14.000 ajudes directes de primera necessitat per un valor pròxim als 84 milions d’euros, tot i tindre 18 vegades menys pressupost que el Govern d’Espanya, que ha atés només tres de cada deu inversions que la Generalitat ha demanat.

En resposta al grup parlamentari socialista, Mazón ha reclamat que l’Executiu incloga més de 24 municipis afectats per les riuades entre els beneficiaris de les ajudes i ha reclamat al partit que vote al Congrés a favor d’eximir els damnificats del pagament de l’IBI i l’Impost Sobre Activitats Econòmiques. Alhora, ha criticat Compromís per negar-se a pactar temes clau per a la reconstrucció i pel silenci davant la supressió del Fons de Liquiditat Autonòmica extraordinari.

La sessió de control ha hagut de paralitzar-se durant 10 minuts arran les tensions entre grups parlamentaris, després que l’oposició demanara entre crits la dimissió de Mazón.