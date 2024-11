Carlos Mazón anuncia a Les Corts que crearà una comissió d’investigació per analitzar la resposta a la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat durant la seua compareixença a Les Corts Valencianes que crearà una comissió d’investigació per analitzar els mecanismes de resposta a la DANA que va assolar la província de València el passat 29 d’octubre.

Mazón ha començat el seu discurs traslladat l’agraïment a tots els cossos d’emergències i seguretat, voluntariat, diputacions i resta de comunitats autònomes per la seua ajuda durant la catàstrofe, que ha descrit com la pitjor de la nostra història recent. Així mateix, ha donat el seu condol a les famílies de les víctimes i ha demanat disculpes per una resposta insuficient.

El màxim representant de l’executiu valencià ha assenyalat com a prioritats després del desastre la cerca de supervivents, l’obertura d’accessos perquè pugueren entrar els serveis d’emergència, l’atenció a les víctimes, la revisió de les infraestructures crítiques i la restauració de subministraments bàsics. De cara a la reconstrucció de les zones afectades, ha demanat una primera ajuda de 31.000 milions d’euros al govern central.

La cronologia de la resposta de la Generalitat a la catàstrofe ha centrat el gruix de la intervenció de Mazón, que ha assegurat que l’AEMET va indicar que la DANA es retiraria cap al nord sobre les sis de la vesprada. De la mateixa manera, ha retret a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que en els correus electrònics enviats a Emergències de la Generalitat van ser insuficients i no van avisar en cap moment del perill de desbordament de la Rambla del Poyo ni del Riu Magre.

De moment, no es contemplen dimisions en l’executiu valencià.