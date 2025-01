Carlos Mazón exigeix al Govern central l’exempció de l’IBI i l’IAE per als afectats per les riuades

Reclama de nou “impostos zero” per als damnificats i critica que es cobre l’IVA en la compra de vehicles, rehabilitació d’habitatges i préstecs amb interessos per part de l’Executiu central.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigit al Govern d’Espanya l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per a tots els afectats per les riuades del 2025.

Mazón ha qualificat d’“immoral” que les persones damnificades hagen de pagar “per una activitat que no podran realitzar o per una vivenda que no podran gaudir”.

Crítica a les mesures fiscals del Govern central

El president ha tornat a reclamar al Govern central “impostos zero” per a les persones afectades i ha lamentat que, mentre el Consell exonera impostos als damnificats, l’executiu central pretenga “cobrar l’IVA o aplicar interessos als préstecs”.

Mazón ha insistit en la necessitat de l’“IVA zero” per a la reposició i reparació de vehicles, així com per a la rehabilitació d’habitatges danyades. A més, ha denunciat que “els crèdits del Govern central han de tornar-se amb interessos”, una mesura que considera inacceptable per als afectats.

Iniciatives del Consell: Impostos zero i ajudes sense interessos

El president ha destacat les mesures fiscals impulsades per la Generalitat, que inclouen:

Bonificacions als Impostos de Successions i Donacions , perquè els beneficiaris no hagen de pagar per les ajudes rebudes.

, perquè els beneficiaris no hagen de pagar per les ajudes rebudes. Exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials , que permet als afectats adquirir vehicles de segona mà sense pagar este tribut.

, que permet als afectats adquirir vehicles de segona mà sense pagar este tribut. Exempció del cànon de sanejament d’aigua per als damnificats.

A més, Mazón ha ressaltat la posada en marxa de 350 milions d’euros en línies de liquiditat a “cost zero” per a autònoms i empreses afectades. Este finançament, canalitzat a través de l’Institut Valencià de Finances (IVF) i Afín SGR, compta amb una aportació directa de 65 milions d’euros de la Generalitat per a cobrir els interessos associats a les operacions de crèdit.

Amb aquestes mesures, Mazón pretén oferir un suport integral a les persones i empreses que s’han vist perjudicades per les riuades, alhora que critica la manca de sensibilitat del Govern central davant la situació dels damnificats.