Carlos Mazón: “La Generalitat i la Diputació de València mobilitzen 275 milions en ajudes per a atendre les primeres conseqüències de la DANA”

La Generalitat habilita un primer paquet d’ajudes per import de 250 milions d’euros “que seran ampliables i compatibles” amb les que puguen posar en marxa altres administracions públiques

Diputació de València anuncia una inversió urgent de 25 milions d’euros per a restaurar la xarxa provincial de carreteres

El decret d’ajudes de la Generalitat prevorà ajudes directes “expresses sense burocràcia” per a l’adquisició de mobles o arreglar desperfectes en vivendes, a més d’ajudes socials a persones dependents i d’alta vulnerabilitat

També es destinaran ajudes directes als municipis per a obres de rehabilitació o remodelació de les infraestructures públiques danyades, en col·laboració amb la Diputació de València

El president sol·licita al Govern central “col·laboració” per a la reparació dels danys provocats per la DANA, un pla d’infraestructures bàsiques estatals d’emergència i demana l’activació del Fons de Solidaritat de la Unió Europea

La Diputació de València activarà per procediment d’urgència cinc contractes per a restaurar les carreteres més afectades i un altre pla específic per a actuar sobre nou ponts danyats

L’Eliana.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que “la Generalitat mobilitza un primer paquet d’ajudes ampliable per valor de 250 milions d’euros per a atendre les primeres conseqüències de la DANA”. Estes ajudes se sumaran als 25 milions d’euros que destinarà la Diputació de València.

Així ho ha avançat en declaracions a mitjans de comunicació juntament amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, en el Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana, a on ha donat a conéixer les principals àrees que abordarà este decret d’ajudes que previsiblement s’aprovarà en el Ple del Consell del pròxim dimarts.

El cap del Consell ha destacat “la coordinació” amb la Diputació de València per a la posada en marxa d’estes ajudes que “seran ampliables” segons avance la valoració dels danys materials i “compatibles amb altres administracions públiques” mentres es continua avançant de manera paral·lela en “la prioritat de continuar buscant les persones que continuen desaparegudes a causa de la DANA”.

Carlos Mazón ha indicat que este paquet d’ajudes s’estructura en quatre àrees principals. Així, en primer lloc, es preveuen ajudes directes “expresses, sense burocràcia i sense paperasses” amb la finalitat que la població puga refer com més prompte millor les seues vides, utilitzant el mateix sistema que les ajudes habilitades per als afectats per l’incendi de l’edifici de Campanar “en el qual en molt pocs dies, les primeres ajudes per a poder reiniciar la vida de les persones ja estaven en els seus comptes de manera urgent”.

En este apartat es preveuen ajudes mínimes per afectat de 6.000 euros, “que podran ser ampliables” i que seran destinades perquè els ciutadans puguen fer front a les seues primeres necessitats, com l’adquisició de mobles, electrodomèstics o arreglar desperfectes en vivendes amb la finalitat que puguen refer al més prompte possible les seues vides.

Les ajudes es complementaran “amb dos tipus de deduccions fiscals en l’IRPF en el tram autonòmic” per als gastos derivats de la rehabilitació i la reactivació de la vivenda, com els utensilis de mobiliari, entre altres, a més de la posada en marxa per part de l’Institut Valencià de Finances de línies de crèdit al 0 % per a tots els afectats que vullguen acollir-se.

A més, es preveu un paquet d’ajudes socials per a dependents i persones d’alta vulnerabilitat, entre les quals s’inclou servici d’assistència psicològic, el duplicat de documentació gratuïta o ajuda per a reallotjaments o canvis de residència.

El president ha indicat també que l’àrea de transports ja treballa “en una targeta de transport gratuïta durant un any” per a tots els afectats en els servicis públics de transport.

En tercer lloc, ha remarcat que es posarà en marxa un pla d’infraestructures “en el qual la col·laboració amb els ajuntaments serà fonamental per a canalitzar les peticions” en què es destinaran ajudes directes als municipis per a obres de rehabilitació o remodelació de les infraestructures públiques danyades, com ara ponts i carreteres, per exemple, en col·laboració amb la Diputació de València.

El president ha traslladat que es posarà en marxa una oficina especial per al tràmit d’informació als ciutadans d’estes ajudes, en coordinació amb els ajuntaments

En el quart apartat, referent a les col·laboracions amb altres administracions públiques, el cap del Consell ha agraït les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb la qual va contactar ahir i ha traslladat que la Generalitat activarà el Fons de Solidaritat de la Unió Europea i que serà tramitada quan “tinguem el 100 % els danys valorats”.

De la mateixa manera, ha informat que el Consell també sol·licitarà “una línia especial d’ajudes complementàries a este Fons de Solidaritat de la Unió Europea” que ja existix de manera extraordinària. Així, ha indicat que demanarà al Govern central un pla d’infraestructures bàsiques estatals d’emergència per a fer front als desperfectes en autopistes, trens, carreteres i obres hidràuliques, entre altres.

El president de la Generalitat, ha apel·lat a “la col·laboració” de la resta d’administracions públiques amb la finalitat d’activar al més prompte possible les mesures necessàries per a pal·liar la situació de la població.

Ajudes de la Diputació de València

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha avançat que la diputació provincial ultima ja l’activació d’un primer pla destinat exclusivament a la reconstrucció de la xarxa provincial de carreteres, dotat amb 25 milions d’euros, 13 per a carreteres i 12 per a ponts.

Vicent Mompó ha indicat que “este és el punt de partida de tota una bateria d’actuacions que, de la manera més transversal possible, ajude els ajuntaments a mamprendre el camí a la recuperació de la major catàstrofe natural que es recorda en la nostra província”. Una recuperació en la qual s’ha treballat des de “el primer dia” i que es demostra en el fet que ahir a la vesprada ja s’havien obert 33 de les 52 carreteres tallades.

L’àrea de Carreteres que dirigix Reme Mazzolari ha avaluat l’estat de les vies de comunicació i ha establit una primera priorització d’actuacions.

Per a fer-ho, s’ha activat ja una primera inversió de 13 milions d’euros en cinc de les sis demarcacions en les quals estan dividides les infraestructures de comunicació provincials. Concretament, 2,5 milions en l’àrea de Villar del Arzobispo; 1,5 milions en la de Bétera-Serra, 3 milions en la d’Utiel-Requena, 4 milions en la de Buñol i 2 milions en la d’Alzira.

De manera paral·lela, la Diputació de València abordarà la restauració dels ponts danyats mitjançant contractes individuals de projecte i obra per a cada infraestructura afectada. Per a fer-ho, es destinarà una inversió de 12 milions d’euros a falta d’avaluar amb més exactitud el nivell d’afectació del pont de Carlet.

Concretament, este contracte arreplegarà les actuacions sobre els ponts sobre la CV-413 (pont dels Cavalls), CV-336 (pont sobre el Túria en Riba-Roja), CV-448 (Sant Joan), CV-431, CV-422, CV-378 (pont a Cheste sobre el barranc de Chiva), CV-427 (pont sobre el barranc a Yátova), CV-425 (zona Cova del Turche) i el mateix de Carlet en la CV-524.