El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentat davant del Comité de les Regions a Brussel·les un dictament sobre competitivitat agrícola.

Mazón ha presentat la proposta baix el títol ‘Millorar la competitivitat agrícola regional de la Unió Europea: una estratègia global que integre condicions comercials equitatives i seguretat fitosanitària’.

En aquest sentit, Mazón ha assenyalat les pràctiques comercials deslleials, l’escalfament global i la competència en un mercat especialment sensible a canvis geopolítics o fluctuacions demogràfiques com els “grans desafiaments”, al mateix temps que aposta per abordar-los des d’una estratègia “global, ambiciosa i realista”.

Com a propostes clau del dictamen, el president ha subratllat en primer lloc l’equitat a l’hora d’importar productes de països tercers.

Per la seua banda, la segona proposta del dictamen passa per implementar millors tecnologies.

En tercer lloc, Mazón ha demanat major coordinació fitosanitària i ha plantejat “un sistema d’inspecció en origen” a nivell de la Unió Europea.

El dictamen, que ha sigut aprovat en la Comissió de Recursos Naturals (NAT) del Comité de les Regions, s’elevarà al ple d’aquest organisme el pròxim mes de novembre.