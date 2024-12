Carlos Mazón reclama plans nacionals contra catàstrofes i inundacions

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha proposat un pla nacional contra inundacions amb noves infraestructures, millora dels sistemes d’alerta i protocols d’actuació.

Mazón s’ha expressat així durant la XXVII Conferència de Presidents a Santander, on també ha demanat un Fons Extraordinari Nacional per a Catàstrofes.

El cap del Consell ha exigit al Govern central l’exempció total d’impostos per a les ajudes a persones i empreses afectades per la DANA, incloent l’IVA zero per a la reparació de vehicles i vivendes.

També ha defensat la creació d’un fons complementari d’anivellament transitori, finançat amb recursos estatals, per assegurar que la Comunitat Valenciana reba un finançament per càpita equivalent a la mitjana fins a la reforma definitiva del sistema.

Mazón també a exigit que es paralitze el desmantellament de l’energia nuclear, coincidint amb la presidenta d’Extremadura. D’altra banda, i d’acord amb Múrcia, el cap del Consell ha subratllat la necessitat d’abordar un Pacte Nacional de l’Aigua.

En sanitat, el president ha proposat incrementar anualment 1.000 places en especialitats com medicina familiar i pediatria. En habitatge, un pla estatal amb més sòl i ajudes per a lloguer i compra, així com la rebaixa de l’IVA.

En matèria de migracions, sol·licita un millor repartiment de menors no acompanyats i denuncia que la Comunitat Valenciana assumeix 74 euros diaris per menor més del que aporta el Govern.