Castellar-l’Oliveral i Russafa acullen les jornades divulgatives sobre Jaume I en el marc del 9 d’Octubre

València acull hui divendres i diumenge que ve, 13 d’octubre, unes jornades divulgatives sobre la figura de Jaume I, una convocatòria cultural que reviu la història i el llegat del rei que va dur a terme la conquesta de València l’any 1238. En el marc del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, i durant dos jornades, dos dels barris emblemàtics de la ciutat es transformaran en escenaris vibrants plens d’activitats, tallers i representacions històriques.

Castellar-l’Oliveral i Ruassafa acolliran esta programació de difusió de la figura històrica de Jaume I. Esta vesprada, entre les 16.00 i les 21.00 hores, la plaça de la Mare de Déu de Lepant de Castellar-L’Oliveral acollirà la primera sessió. I la segona, tindrà lloc el diumenge 13, de 09.00 a 14.00 hores, a la plaça del Baró de Corts, al barri de Russafa.

Tal com han explicat els promotors, la celebració no sols busca retre homenatge a la figura del rei i de la Comunitat, sinó també fomentar el sentit de comunitat i la participació ciutadana a través d’activitats interactives que conviden visitants i famílies a submergir-se en el passat de la ciutat i conéixer la cultura de la Comunitat Valenciana. La regidora de Turisme, Innovació i Tecnologia, Paula Llobet, ha explicat que “es tracta d’una ocasió perfecta per a recordar les nostres arrels i enfortir el vincle entre els valencians i la nostra història. Convidem tots a participar i gaudir d’esta celebració que ret homenatge al nostre patrimoni cultural”.

A través del turisme familiar i cultural es pretén acostar el personatge i donar-lo a conéixer a les persones visitants a través del desenvolupament d’activitats lúdiques per a gaudir en família. S’oferiran contacontes, titelles i tallers didàctics en els quals es podrà conéixer l’escriptura gòtica i cal·ligràfica, la tècnica del “socarrat” en ceràmica típica de l’Edat Mitjana, i la realització de puzles històrics, entre altres propostes.

“La Jornada de Jaume I és una oportunitat única per a redescobrir la història de València, enfortir la identitat cultural de la ciutat i promoure el turisme local. És per això que es convida tots els ciutadans i visitants a unir-se a esta celebració, que promet ser un viatge inoblidable a través del temps”, ha subratllat Paula Llobet.