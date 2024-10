Catalá: “Les persones amb discapacitat han d’ocupar un lloc central en les polítiques públiques”

L’alcaldessa assenyala que la ciutat “és pionera” en l’àmbit nacional en la creació d’una Direcció General de Discapacitat i una xarxa d’oficines municipals d’accessibilitat”

Així mateix, anuncia que València “serà la primera ciutat, d’un total de cinc ciutats europees, a implementar un projecte pilot amb Google per a facilitar l’accés a aparcament PMR”

El XVIII Congrés de CERMIS Autonòmics, que celebra durant este divendres i dissabte a l’Hotel Ilunion, abordarà la digitalització des d’una perspectiva accessible, igualitària i inclusiva

La alcaldesa de València, María José Catalá, participa en la inauguración del XVIII Congreso de CERMIS Autonómicos

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que “el progrés i l’avanç no ho seran si deixem arrere a una sola persona” i, per això, “les persones amb discapacitat han d’ocupar un lloc central en les polítiques públiques”, durant la inauguració del XVIII Congrés de CERMIS Autonòmics “Per una transició digital justa i inclusiva”, que se celebra en durant este divendres i dissabte a l’Hotel Ilunion.

A l’acte d’obertura han assistit la vicepresidenta i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero; la diputada de l’àrea de Benestar i Inclusió Social i Salut Pública, Inmaculada González; el president del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) estatal, Luis Cayo; el president del CERMI Comunitat Valenciana, Luis Vañó; el director general de Discapacitat de l’Ajuntament de València, Javier Copoví; i la directora general Persones amb Discapacitat de la Generalitat, Bárbara Congost; entre altres.

Durant la seua intervenció, la primera edil ha anunciat que València “serà la primera ciutat, d’un total de cinc ciutats europees, a implementar un projecte pilot en col·laboració amb Google per a facilitar l’accés a aparcament a persones amb mobilitat reduïda (PMR)”.

A més, Catalá, qui ha mostrat la seua satisfacció perquè València haja sigut triada seu d’este congrés, ha destacat que “som la primera ciutat espanyola a dotar de rang de direcció general les polítiques de discapacitat i, a més, hem posat en marxa més de 20 iniciatives en formació, apoderament i visibilització, de les quals quatre coincidixen plenament amb l’objecte d’este congrés, i que busquen millorar la qualitat de vida d’este col·lectiu, que han suposat una inversió pròxima als 900.000 euros”.

Així mateix, la màxima representant municipal ha recordat que el consistori al costat de CERMI i les entitats que l’integren ha desenrotllat una xarxa d’oficines municipals d’accessibilitat. “Amb este projecte també som pioners entre les ciutats espanyoles i amb ell volem formar en accessibilitat i inclusió al personal municipal, detectar els dèficits en els edificis, espais i àrees municipals, assessorar els diferents servicis i desenrotllar mesures d’accessibilitat”.

D’altra banda, María José Catalá ha indicat que l’Ajuntament també aposta per convertir la ciutat “en un destí inclusiu i accessible” i, en este sentit, ha remarcat que durant este últim any “ja hem sensoritzat més de 2.200 places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i hem desenrotllat QR inclusius en les nostres festes, amb el qual volem continuar derrocant barreres en l’accessibilitat a la comunicació i la informació”.

Finalment, l’alcaldessa s’ha afirmat estar orgullosa “d’acollir esdeveniments com este, on innovació, justícia social i col·laboració es donen la mà” i ha assenyalat que “esta cita que té un significat doblement especial per la celebració del 25 aniversari del CERMI Comunitat Valenciana i que València siga este any Capital de l’Economia Social 2024, una oportunitat que ha de servir de catalitzador per a avançar més ràpidament en este àmbit”.