Catarroja acull una nova edició del Festival Internacional de percussió Percute

La regidora de Cultura de Catarroja, Dolors Gimeno, i membres del Grup Amores han presentat hui al TAC de Catarroja la nova edició del Festival PERCUTE

Enguany avança les dates i es celebrarà entre el 30 d’octubre i el 2 de novembre.

El prestigiós Festival Internacional de Percussió Percute celebra enguany la seua dotzena edició a l’Auditori de Catarroja. Entre el 30 d’octubre i el 2 de novembre el TAC reunirà a estudiants i percussionistes consagrats que, una vegada més, ompliran Catarroja de sons i melodies de qualitat. Com ha explicat la regidora de Cultura de Catarroja, Dolors Gimeno, a la roda de premsa “Per a nosaltres és un honor que una vegada a l’any grans percussionistes de tot el món es donen cita a Catarroja i permetisquen als veïns i veïnes gaudir de música contemporània de qualitat. A Catarroja treballem des de fa uns anys per ser un refent cultural de la comarca de l’Horta Sud i festivals com el Percute ens ajuden a aconseguir aquest objectiu”.

A la roda de premsa s’han donat a conèixer els detalls d’aquesta nova edició. El percussionista Miquel Bernat, un dels músics més versàtils de la música actual, serà l’artista convidat i s’encarregarà de tancar el Festival el dissabte 2 de novembre amb una masterclass oberta a tots els i les estudiants i percussionistes de matí i un concert per la vesprada que serà l’avantsala de l’acte de lliurament de premis.

El programa de 2024 es completarà amb els concursos de Caixa Sol, que en una de les modalitats tindrà com a obra obligada Trumph de la compositora valenciana Isabel Latorre, que també ha estat present a la roda de premsa, el V Concurs de Percussió per a Instruments de Làmines i el XI Concurs Internacional de Música de Cambra de Percussió.El festival compta amb el patrocini del TAC i de l’Ajuntament de Catarroja, així com del Institut Valencià de Cultura i Olympia Metropolitana.