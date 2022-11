Catarroja dona la benvinguda al nou Consell de la Infància i Adolescència

En l’acte s’ha agraït la labor del CMIA fundacional que ha portat interessants propostes a l’Ajuntament en uns anys de treball intens malgrat les dificultats de la pandèmia de la COVID19

L’Ajuntament de Catarroja ha donat la benvinguda al nou CMIA (Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència) en un acte institucional promogut per la regidoria de Ciutat Educadora i que s’ha realitzat en el Saló de Plens. En el mateix, s’ha aprofitat per a retre homenatge als integrants del Consell fundacional que durant els anys en els quals han representat a la ciutadania menuda de Catarroja i han realitzat un intens treball.



“Catarroja ha d’agrair l’esforç d’aquests xiquets i xiquetes per a posar en funcionament el CMIA en un dels moments més delicats de la nostra història com ha sigut la pandèmia de la COVID19, el seu esforç ha sigut exemplar i la seua capacitat propositiva un espill en el qual es miren els futurs Consells com el que ha arrancat aquesta setmana”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “El CMIA comença a ser una eina de participació coneguda entre xiquets i xiquetes i una bona manera de mesurar aquest interés és el procés d’elecció que ha comptat amb un gran seguiment en els centres educatius del municipi. Ara és el seu torn perquè ens transmeten propostes i que sàpien que la seua veu sempre serà escoltada pel govern del seu poble”, explica Núria Blanch, regidora de Ciutat Educadora.



L’acte, dinamitzat per Quera, ha comptat amb diversos moments emotius pels nous integrants i pels quals deixen el càrrec orgulloses i orgullosos de ser els pioners en el CMIA de Catarroja. Ara arriba el moment que les conselleres i consellers es posen a treballar per a oferir a la ciutadania la visió de la infància i de l’adolescència en la vida local i s’acosten propostes com una de les últimes posades en comú, la creació d’espais en alguns parcs del municipi com a punt de reunió.