El municipi es consolida com un espai de moda per als referents culturals valencia

Catarroja acollirà aquest dijous 8 de setembre la 2a edició del cicle Foguera organitzat per Escola Valenciana i la coordinadora pel valencià El Guaix junt amb la cooperativa Tresdeu. Aquesta nova proposta torna amb un cartell enfocat a visibilitzar noves idees i propostes culturals de la mà d’icones feministes i LGTBIQ+.

“Catarroja és un referent cultural a la comarca, però també a nivel País, ja que són els organitzadors de moltes propostes culturals d’alt nivell els qui s’acosten al nostre municipi per a realitzar els seus espectacles. Podem dir que Catarroja està de moda en l’espai cultural i que este equip de govern aposta fermament per la cultura en la nostra llengua”, afirma Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Amb l’arribada de Foguera, posem en el centre de l’espectacle la nova cultura popular que visibilitza idees innovadores i formes distintes de fer humor en valencià. A mes ens posicionem com a referent cultural com ja ho feren amb Catarroja Negra i ho farem amb la Gala dels Premis Ovidi al novembre, sent nova seu d’aquesta proposta que acosta al nostre poble a icones feministes i LGTBIQ+ dins de les diferents taules redones”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.

En aquesta edició la plaça de la Llotgeta acollirà a les 19.30 hores el primer dia del cicle amb les travestis i còmiques Pamxdèmia i Ferrxn, que conformen les Germanes Pintoresque. Junt amb la còmica Saray Cerro parlaran de ‘Fer comèdia en valencià’. Aquesta primera proposta del Foguera conclourà amb l’actuació d’Esther, la cantant de Vinaròs que ja és una de les veus més sol·licitades al panorama musical actual.