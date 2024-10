Catarroja estudia amb al veïnat ampliar la Zona d’Estacionament per a Residents

La regidoria de Mobilitat Sostenible convoca reunions veïnals per analitzar el projecte pilot de la Zona d’Estacionament per a Residents – ZER i informar de la taxa que entrarà el vigor en 2025

La regidoria de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Catarroja ha celebrat dues sessions d’anàlisi amb el veïnat del barri de les Barraques per aprofundir, conjuntament amb les persones usuàries, en el projecte de Zona d’Estacionament per a Residents – ZER, en marxa com a prova pilot des de fa menys d’un any.

Les reunions, celebrades a la sala Plenària de Llotgeta, van evidenciar la demanda de control de la zona ZER, també coneguda com a zona taronja, per tal que siga utilitzada únicament pel veïnat del barri, en una zona de carrers estrets on és inviable l’aparcament en alguns carrers. També es van exposar opinions contràries al projecte, es van denunciar accions incíviques com els guals no utilitzats, i es van demanar més controls aleatoris per part de la Policia Local.

El regidor d’Urbanisme i Mobilitat Sostenible, Martí Raga, explicà que el projecte fa menys d’un any que està en marxa i encara s’estan realitzant correccions, que s’ajustaran a la demanda de 2025 quan entre en vigor la taxa de 25 euros anuals «per la preferència d’aparcament, en cap cas per una plaça d’aparcament». El regidor va esposar que l’objectiu de la zona ZER és prioritzar l’estacionament al veïnat del barri, amb un 50% de les places de rotació (blanques o lliures) i l’altra meitat taronges reservades per als vehicles amb identificació ZER.

«El projecte va acompanyat del veïnat, i si la majoria no està d’acord, s’anul·larà, encara que de moment, el veïnat ens demana més control i l’ampliació de la zona taronja a les zones annexes, però també hem d’assegurar les places lliures», comentà el regidor Martí Raga al fil de «però queda a l’espera de la resposta de l’entrada en vigor de la taxa, que no té caràcter recaptatori, perquè es tracta de preferència d’aparcament, que no és obligatòria, i veurem l’evolució i demanda més o menys definitiva i que ara està en 600 vehicles autoritzats».

Així mateix, el regidor va insistir que el projecte «evoluciona segons les aportacions del veïnat, i per això celebrem les reunions per analitzar conjuntament, explicar i corregir amb les aportacions del veïnat», entre elles, «considerar també usuàries de la zona a totes les persones treballadores en el barri en negocis inferiors a 1.000 metres quadrats, eliminar places taronja de zones frontereres de la zona nord amb el barri del Mercat o incloure carrers fronterers al projecte a la zona sud del barri cap a Albal».