Les obres de la xarxa del carril bici que uniran la localitat amb Paiporta i Massanassa eliminen un punt negre de la circulació en la Ronda Nord i amplien el nombre de places d’aparcament

Les obres de la connexió ciclista amb Paiporta i Massanassa avancen a un bon ritme i amb millores qualitatives per a la població, comenta el regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Catarroja, Martí Raga, a tall de celebració del Dia Mundial de la Bicicleta, que destaca «l’objectiu és que l’ús d’aquestes vies no sols siga recreatiu, sinó que a més servisca per a la mobilitat diària i que molta població es connecte a través d’una ruta segura i ràpida, respectant els camins d’interés natural o paisatgístic, teixint una xarxa de mobilitat integrada en la naturalesa aprofitant camins que ja existien».

El recorregut de la nova via transcorrerà per sòl de terra en el terme de Paiporta fins a arribar a la zona nord de Catarroja per vora barranc fins a l’altura de l’avinguda Generalitat i el col·legi Larrodé.

Les obres del ramal cap a Massanassa han eliminat un punt negre de la circulació on es produïen accidents per falta de visibilitat, concretament en l’encreuament de l’eixida de la plaça dels Furs a la Ronda nord.

El carril bici desvia la circulació en direcció est rodejant la plaça, amb el mateix recorregut que al llarg de tot el mes de març amb la ronda nord tallada per la ubicació d’una carpa fallera, el que fa que no siga un trajecte desconegut per als usuaris de la via, i a més, evita l’encreuament on s’han produït nombrosos accidents lleus.

El ramal que uneix la ciclovia amb la CV400 a través de l’avinguda Diputació, manté les places d’aparcament en l’avinguda i crearà noves places en la zona oest del carrer Vicent Andrés Estellés, en la vorera del col·legi Larrode.

La part urbana de Catarroja estarà segregada del trànsit de vehicles amb separadors, i en el tram de Massanassa discorrerà per itineraris urbans, «i amb l’inici de les obres reforcem l’ús d’un camí natural i que s’integra en la xarxa urbana per donar més seguretat a les persones usuàries de la bicicleta», ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Martí Raga.