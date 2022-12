Durant dos jornades el municipi de l’Horta Sud ha rebut a una delegació de la Unió Europea i del municipi grec de Trípoli per a mostrar con s’adapta el nostre poble als fenòmens atmosfèrics extrems



L’Ajuntament de Catarroja ha rebut una delegació de la Unió Europea i del municipi grec de Trípoli dins del programa europeu del Pacte de les Alcaldies per a l’Energia i el Clima. L’objectiu de la visita era explicar com el nostre poble s’adapta als fenòmens meteorològics extrems com les pluges torrencials i les inundacions, gràcies a infraestructures com el tanc de tempestes que està executant el Ministeri a l’altra banda de la pista de Silla o la balsa de laminació del polígon.



“Rebre visites com la que hem tingut aquests dies ens enriqueix com a poble i ens demostra la gran tasca i aposta per programes mediambientals com el Pacte d’alcaldies pel clima i l’energia per a millorar la nostra població, adaptar-la davant situacions compromeses a causa del canvi climàtic”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



A banda del treball mostrat al tanc de tempestes i la balsa de laminació, la delegació verda ha pogut comprovar in situ, algunes de les accions en matèria de millores ambientals com l’augment de la superfície filtrant que estem incorporant en les reurbanitzacions dels carrers o el paper depurador de les aigües pluvials que realitza el Tancat de la Pipa.



El Pacte Global d’Alcaldes pel Clima i l’Energia és una aliança global de ciutats i governs locals voluntàriament compromesos amb la lluita al canvi climàtic, reduint els seus impactes inevitables i facilitant l’accés a energia sostenible i assequible per a tots.