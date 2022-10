La próxima edició de Tardor Jove ja es realitzarà a la nova casa de la Joventut que estarà oberta el pròxim trimestre

Aquest 22 d’octubre comencen les activitats que componen la programació Tardor Jove 2022, el programa d’activitats gratuïtes destinat a la població juvenil, des de primer de l’ESO fins als 30 anys, que estiga empadronada a Catarroja o que estudie en algun dels centres educatius de la localitat. La regidoria de Joventut continua, d’aquesta manera, apostant per consolidar la participació de la població juvenil donant resposta en la seua programació a les necessitats formatives i d’oci de la joventut del poble.



“El programa Tardor Jove d’enguany continua un procés de renovació sempre atenent les inquietuts de la ciutadania més jove del municipi..

En el programa, a més d’un component d’oci, busquem oferir activitats que estimulen la participació dels joves escoltant les seues inquietuds per a establir un programa on, a més de divertir-se i relacionar-se, puguen aprendre”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



En el programa d’enguany, a més de les activitats habituals, que continuen sent molt sol·licitades, com el curs de primers auxilis i el taller d’autodefensa, han repetit les eixides per a celebrar una de les festivitats de tardor més esperades pel públic juvenil, Halloween. De fet, s’ha planificat un campament juvenil al parc d’oci Portaventura, tematitzat de manera especial per a Halloween.



L’oferta també s’ha planificat concorde als gustos més actuals, amb un taller de rap en valencià on els participants podrán aprendre tots els secrets d’aquest estil musical en la nostra llengua. Per últim, es desenvoluparà un taller de dansa urbana amb una masterclass de ball professional amb una modalitat de ball que ens acompanya des dels anys 70 i que actualment, amb l’impuls de les xarxes socials, ha vist potenciada molt més la seua pràctica.



Casa de la Joventut

D’altra banda, la Casa de la Joventut de Catarroja ja descompta els dies per a la seua obertura. Després d’uns mesos de condicionament de l’antiga Casa Museu Alfonso les obres avancen a bon ritme i s’espera que finalitzen en el trimestre vinent. Per això, des de la regidoria de Joventut s’ha posat en marxa un procés participatiu per a triar el nom del recinte que “es convertirà en l’extraordinari espai de reunió, oci i centre de participació que la joventut de Catarroja mereix”, afig Lorena Silvent.