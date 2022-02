La regidoria d’Igualtat ha preparat una programació transversal amb un protagonisme especial del món de l’esport

Catarroja, 17 de febrer de 2022.

L’Ajuntament de Catarroja ha presentat un complet programa d’actes organitzats amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

Les Jornades de la Dona organitzades per la regidoria de Transversalitat i Igualtat de Gènere presenten una programació molt transversal que arrancarà el 24 de febrer i es prolongarà fins al 10 de març. Aquesta edició recupera la presencialitat en tots els esdeveniments i aposta per l’esport com a camí a la inclusió.



“Per a aquesta edició m’agradaria destacar l’ampli ventall d’activitats en una programació molt intensa i transversal, on hem implicat en totes les edats”, destaca Beatriz Sierra, regidora d’Igualtat. “És una demostració més que la Igualtat és cosa de totes i tots i que ens hem d’implicar des de tots els àmbits de la societat, des de la cultura i l’oci, passant per l’esport”, explica.



El 8 de març dia clau d’aquestes jornades, començarà amb la lectura del Manifest a la porta de l’Ajuntament a les 12 hores. A la vesprada a partir de les 17,30 hores en la mateixa ubicació, tindrà lloc una representació del Grup Empoderament a Escena.

Posteriorment, partirà un autobús a València per a unir-se als actes que es realitzaren en el cap i casal en commemoració del Dia Internacional de les Dones, per a això cal inscriure’s prèviament enviant un mail a igualtat@catarroja.es.



Els dies previs a aquest 8 de març, també presenten actes per a tots els públics. Obrirà la programació el 24 de febrer a partir de les 17,30 hores, l’exposició ‘Falleres per la Igualtat’ que una mostra fotogràfica que estarà en el Teatre Auditori fins al 20 de març. A continuació, el dijous 3 serà el moment de la Escola de Feminisme amb Gisela Vaquero, Sara Galiana i Beatriz Olcina que ens parlaren del poder de la dona en la indústria del videojoc. Prèviament a aquesta xarrada, tindrà lloc la presentació del II Pla d’Igualtat Municipal.



D’altra banda, l’esport serà protagonista en la programació del Dia de la Dona ja que s’han previst dues activitats amb un gran ambient esportiu. En primer lloc, el diumenge 6 de març tindrà lloc el I Torneig de pàdel femení ‘Catarroja és Igualtat’ en les pistes del poliesportiu municipal de Catarroja, amb velocitat de vertigen en les recentment renovades instal·lacions. També en l’àmbit esportiu, el mateix dia tindrà lloc el triangular de futbol entre FBCD Catarroja, Llevant UDF i València CFF en el I Torneig de futbol femení, Catarroja és Igualtat. Com a colofó, a les 18.30 hores la Performance Art Company oferirà en el TAC, l’espectacle de dansa, Mujeres en Construcció,n amb entrada prèvia en igualtat@catarroja.es.



Finalment, el 10 de març finalitzarà el programa del Dia Internacional de les Dones amb la realització del taller ‘Disfuncions del sòl pelvià: incontinències”, organitzat per la regidoria de Salut. Hi haurà dos torns per a les persones interessades en aquest taller a les 17.00 i 18.30 hores, havent d’inscriure’s prèviament en igualtat@catarroja.es.

Catarroja programa un mes de marzo dedicado al Dia Internacional de las Mujeres

