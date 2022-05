Catarroja renovarà el carrer Paiporta en el barri d’El Raval

La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres de reurbanització per un valor de 431.537 euros i un període d’execució de 5 mesos

El carrer Paiporta, un dels grans eixos en el barri El Raval de Catarroja prompte canviarà la cara per a convertir-se en un espai més transitable i còmode per al veïnat. Per a això l’Ajuntament ha aprovat la licitació per valor de 431.537 euros de les obres de reurbanització de la via que implicaran una gran millora i que tindran un termini de 5 mesos d’execució.



“Amb aquesta renovació seguim amb la línia marcada dins de la nostra campanya Catarroja Camina, realitzant actuacions estratègiques en alguns dels espais que precisen de més millores en el municipi. Buscar una població més accessible que redunde en el benestar de les veïnes i veïns és el nostre objectiu i això es veurà reflectit en aquesta actuació en el Barri El Raval”, explica Martí Raga, regidor d’Urbanisme.

La reurbanització del carrer Paiporta es realitzarà en plataforma única per a garantir l’accessibilitat de totes les persones.

A més es va renovar tot el clavegueram creant xarxes separatives de residuals i pluvials, realitzant el soterrament del cablejat de l’enllumenat públic i la renovació de la xarxa de proveïment d’aigua potable en totes les cases. Finalment s’Incorporarà arbratge en els trams que ho permeten.

El pressupost de la obra és de 431.537 euros, dels quals, la Diputació de València aportarà 136.635 euros. El termini d’execució des del moment del seu inici s’estima de cinc mesos.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià