Catarroja tria a les seues falleres majors per a l’exercici 2023

Ainhoa de la Torre i Paola García són triades falleres majors de Catarroja 2023

Catarroja ja té a les seues falleres majors per a l’exercici 2023 després d’una setmana intensa en la qual el jurat ha acabat per decidir que la xiqueta Ainhoa de la Torre i la jove Paola García siguen les màximes representants de la festa fallera l’any vinent. Ambdues van rebre la telefonada que estaven esperant de la mà de l’alcalde, Jesús Monzó, i la vicealcaldessa, Lorena Silvent, en un acte que va ser transmés en directe pel canal de Youtube Municipal.

D’una banda, Ainhoa de la Torre ha sigut fallera major infantil de la comissió Filiberto Rodrigo des de l’exercici 2019/20, mantenint-se en el càrrec degut a les extraordinàries circumstàncies arran de la pandèmia de la Covid19. Als seus 13 anys serà l’encarregada de prendre el testimoni d’Alba Herrero que ha demostrat en els últims anys un gran treball i que per fi va poder gaudir del seu reinat en les falles de 2022. Per la seua part, Paola García de 20 anys pertany a la comissió del Mercat, la benjamina de les comissions de Catarroja. En aquest cas agafa el testimoni de Lara Rodrigo qui també ha destacat aquests anys per la seua gran implicació en el món cultural i festiu del municipi.

Per a l’ocasió, s’ha recuperat la tradicional telefonada a les falleres majors de Catarroja que no es realitzava des de fa més d’una dècada. Un acte emocionant que començava el dijous amb la desfilada de les candidates i que concloïa amb la crida per part de les autoritats municipals. Tant Jesús Monzó i Lorena Silvent, així com el regidor de Festes, Miquel Verdeguer, han coincidit en l’agraïment a les falleres majors 2022 per la seua enteresa i determinació en el qual ha sigut el reinat més difícil dels últims anys per les circumstàncies pandèmiques. Els tres han volgut també desitjar tota la sort del món a Ainhoa i Paola que recullen un gran llegat al costat de tota la seua cort d’honor.

El primer acte en el qual estrenaran el seu càrrec com a falleres majors de Catarroja serà en la proclamació fallera. Un esdeveniment encara sense data marcada en el calendari però que se celebrarà com és habitual el mes d’octubre.