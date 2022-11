Èxit de participació a les activitats programades amb motius del el Dia Mundial dels Drets dels xiquets, xiquetes i adolescents

La Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira ha celebrat com cada any el 20 de novembre, Dia Mundial de la Infància, amb una sèrie d’activitats que tenen com a objectiu donar a conèixer els seus drets i la seua implicació en la vida del municipi, i a més, difondre-ho entre la ciutadania el contingut d’esta llei.

Ahir pel matí des de les 10.30 fins a les 14 hores, la plaça Major va acollir diverses activitats per a celebrar esta efemèride. Conta contes, jocs, música i tallers, que van estar organitzats per les regidories d’Educació i Infància i Cultura i Festes i pel Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes d’Alzira. També van comptar amb la participació de les associacions, La Nostra Veu, CEPAIM, Creu Roja d’Alzira i la il·lustradora Neus Fontana Bria.

La regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo; i el regidor de Cultura, Alfred Aranda., van ser testimonis de l’alegria, diversió i jovialitat en este dia tan especial per als xiquets, xiquetes i adolescents en que van gaudir de les actuacions de Vadecuentos, Nanets Band Rock i Pupetes.

D’altra banda, fins el dia 25 de novembre s’han programen una sèrie de xarrades sobre la Convenció dels Drets del Xiquet (CDN), impartides pels consellers i conselleres del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes, tant de Primària com de Secundària.

Els xiquets i xiquetes del Consell de Primària donen les xarrades a l’alumnat de 3r de Primària de tots els centres educatius d’Alzira, i fan ús, com a suport per a la xarrada, del Kamishibai (teatre de paper), en el qual els consellers i conselleres han realitzat un dibuix de cada un dels drets elegits per a fer la xarrada.

D’altra banda els joves del Consell de Secundària són els encarregats de l’alumnat de 4t de Primària i de 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria. Utilitzen com a suport el programa prezi i un power-point, també amb dibuixos dels drets elegits per a explicar en la xarrada. Posteriorment es plantegen diverses activitats, jocs o sopa de lletres per a completar la formació.

Per últim, este dimecres, al Saló de Plens de l’Ajuntament, se celebrarà el Ple Extraordinari Municipal per a constituir el nou Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes (CMXX) del curs 2022-2023, a les 17.30 h. Com qualsevol plenari, estarà presidit per l’alcalde d’Alzira i pel secretari de l’ajuntament. En l’acte s’atorga als xiquets, xiquetes i joves un diploma que els acredita com a nous consellers i conselleres.

A Alzira tenim dos consells:

– el CMXX de primària (dos xiquets o xiquetes elegits en cadascun dels centres de primària d’Alzira, normalment 5é i 6é) i

– el CMXX de secundària, integrat per l’alumnat de 1r a 4t d’ESO.