Van amenaçar amb trencar amb el PP i pràcticament 24 hores després van complir la seua promesa. Vox ha decidit aquest dijous eixir dels cinc governs autonòmics que compartia amb els populars.

El partit de Santiago Abascal ha celebrat una reunió d’urgència i de manera extraordinària del Comité Executiu Nacional que ha sigut determinant, després que Alberto Núñez Feijóo acceptara aquest dimecres el repartiment voluntari de quasi 400 migrants de Canàries i Ceuta a la Península en la Conferència Sectorial d’Infància celebrada a Tenerife.

“Espanya pateix un Govern corrupte que ha venut la sobirania i igualtat dels espanyols i que està governada per un autòcrata que no deixa de generar divisió i misèria“, ha assenyalat Abascal en una compareixença sense preguntes i envoltat dels vicepresidents regionals del partit.

“Feijóo ha cregut oportú pactar amb l’autòcrata i mentre manté i fomenta els acords amb el PSOE s’ha dedicat a impedir i torpedinar els acords amb Vox”, ha asseverat, per a anunciar, a continuació, el trencament dels pactes. “Els acords estan trencats”. Però, quines són les comunitats de les quals Vox retira el suport parlamentari?

Cinc comunitats amb el PP en minoria



Després de la ruptura de Vox amb el PP, en total cinc comunitats autònomes veuen trencades les seues relacions de Govern entre totes dues formacions. Aragó, Castella i Lleó, Regió de Múrcia, Extremadura i Comunitat Valenciana, en les quals hi havia dotze consellers del partit d’Abascal.

A Castella i Lleó, on la legislatura va començar abans que en la resta, en 2022, i que ha estat marcada per algunes tensions amb les decisions del vicepresident Juan García- Gallardo, Vox deixa tres conselleries: la d’Indústria, Comerç i Ocupació amb Mariano Veganzones Díez; Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, amb Gerardo Dueñas; i Cultura, Turisme i Esport, amb Gonzalo Santonja.

A Extremadura, per part seua, amb la popular María Guardiola (PP) al capdavant, el partit d’Abascal deixa la conselleria de Gestió Forestal i Món Rural, liderada per Ignació Higuero.

A Aragó, on presideix el popular Jorge Azcón, Vox marxa de dues conselleries: Agricultura i Ramaderia, dirigida per Ángel Samper i Despoblació, Desenvolupament Territorial i Justícia, amb rang de vicepresidència i encapçalada per Alejandro Nolasco.

A la Regió de Múrcia, el president López Miras (PP) va cedir als de Vox les conselleries de Foment amb José Manuel Pancorbo i la de Seguretat, Interior i Emergències, la vicepresidència de les quals estava en mans, fins ara, de José Ángel Antelo.

Finalment, a la Comunitat Valenciana, on governa Carlos Mazón, marxa Vicente Barrera, fins ara vicepresident i conseller de Cultura i Esport, a més de les carteres de Justícia i Interior, liderada per Elisa Núñez Sánchez i la d’Agricultura, amb José Luis Aguirre Larrauri.

Es dona la circumstància que amb la ruptura, Barrera, Aguirre i Núñez també es queden també sense poder exercir representació política en la cambra valenciana perquè els consellers no són diputats autonòmics en Les Corts. Per tant, l’únic càrrec institucional que mantindria la formació d’Abascal en la Comunitat Valenciana seria la Presidència del Parlament, que exerceix Plans Massó, segona autoritat en l’autonomia, i que té acta de diputada.