L’objectiu d’aquest projecte desenvolupat conjuntament amb altres 3 centres europeus han sigut millorar la competència emocional de l’alumnat i del professorat mitjançant el treball en tècniques circenses i teatrals.

El Castell d’Alaquàs va acollir la passada setmana l’acte de cloenda del projecte europeu KA229 Circus of Emotions liderat pel col·legi Mare de Déu de l’Olivar II amb altres tres centres europeus: Europaschule Langerwehe i Europaschule Herzogenrath d’Alemanya i Kauno Saules gymnazyja de Lituània.

La jornada es va iniciar al gimnàs del centre, on es va inaugurar l’exposició del mural “Línia del Temps del projecte Circus of Emotions”. Per la vesprada, al Castell d’Alaquàs, es va presentar el projecte “Implementació del projecte europeu KA229 Circus of Emotions en temps de la COVID-19” i es va visualitzar el vídeo final. A continuació es van lliurar els certificats als participants de les diferents trobades virtuals del projecte. En aquest acte va estar present l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura.

El col·legi Mare de Déu de l’Olivar ha sigut el coordinador d’aquest projecte i ha liderat tot el procés des de la sol·licitud en març de 2019 fins a la presentació de l’informe final a l’Agència Nacional espanyola d’Erasmus+ (SEPIE) en febrer del 2022.

El projecte tenia dues vessants pel que fa als seus objectius, competències a desenvolupar i activitats a dur a terme als quatre centres. Per una banda, la millora de la competència emocional tant de l’alumnat com del professorat i, per altra, el treball de tècniques circenses i teatrals per tal d’incidir en la millora de la competència emocional. Es van programar quatre trobades internacionals amb alumnat i tres només amb professorat però, a causa de la pandèmia només es va poder dur a terme la primera trobada de professorat organitzada a Alaquàs al mes de novembre.

Totes les mobilitats programades van haver de ser convertides en Trobades Virtuals. Ha sigut un projecte marcat per la pandèmia causada per la COVID-19, pels tancaments a casa, les mascaretes, la distància social i per les nombroses restriccions a nivell internacional que han posat a prova l’ús de diferents plataformes digitals per fer videoconferències així com la flexibilitat organitzativa dels quatre centres.