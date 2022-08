La Generalitat té previst invertir cinc milions d’euros per a garantir el manteniment d’aquest programa

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat hui que la inversió de cinc milions d’euros que la Generalitat té previst realitzar per a garantir el manteniment del programa Imserso “permetrà que almenys 150.000 persones majors puguen continuar gaudint de la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit ha assegurat que “la decisió de la Generalitat de complementar la inversió que es destina al Imserso per a garantir la seua continuïtat suposa el manteniment de les vacances socials d’almenys 150.000 persones que decidiran vindre a la Comunitat Valenciana, una xifra que podria incrementar-se fins als 180.000 a causa de l’estirada de la demanda, ja que el nostre és un dels destins que primer embene totes les seues places disponibles”.

Per això, el secretari autonòmic de Turisme ha incidit en què “la decisió que ha pres la Generalitat no sols tindrà un impacte positiu en el manteniment de plantilles i de la dinàmica econòmica, sinó que permetrà que les persones majors d’aquest país puguen vindre i gaudir de la nostra oferta, que corria el risc de veure’s cancel·lada perquè les condicions actuals d’aquest programa necessitaven un reforç”. Així, ha posat l’accent que aquesta inversió “és una aposta decidida, no sols per la indústria turística, sinó també per l’envelliment actiu i el gaudi de la nostra oferta”.

Així, cal recordar que prop de 60 hotels participen en aquest programa, amb al voltant de 5.700 habitacions. De fet, la Comunitat Valenciana aporta 11.400 places, la qual cosa suposa un 20% del total d’Espanya.

Colomer ha incidit en què “el sector hoteler portava mesos reclamant una revisió de les condicions d’aquest programa, que s’han vist encara més perjudicats davant l’increment dels costos de l’energia, i no atendre les seues demandes podria haver suposat la seua eixida d’aquest, amb el perjudici que això suposa per a totes aquelles persones que gaudeixen del seu temps d’oci i descans en la nostra comunitat cada any”.

D’aquesta manera, l’ajuda complementària que atorgarà la Generalitat, de sis euros per habitació i dia, suposa donar continuïtat a una activitat molt necessària per al manteniment, fora de la temporada alta, del sector turístic. Així, es garanteix l’obertura d’aquesta planta hotelera durant els mesos d’hivern, la qual cosa permet que al voltant de 3.000 llocs de treball directes i altres 7.000 indirectes es mantinguen. A més, cal tindre en compte que es preveu una despesa d’aquests turistes en la Comunitat Valenciana de 77 milions d’euros durant 2022, per la qual cosa la seua desaparició suposaria un greu perjudici a l’economia valenciana.