Ja ressonen les últimes ones d’agost a les platges valencianes, també per als polítics valencians què, davant d’un curs com el vinent han recarregat forces durant els mesos d’estiu. La baixada de la mortalitat de la COVID-19 semblava un bon al·licient per als governants valencians per tal d’anar-se’n a recarregar piles amb menys preocupacions, els incendis de les passades setmanes, però, han avançat la tornada.

Per parts l’actualitat política dels dirigents valencians ens deixa els següents titulars a les portes de nou curs. El partit socialista, amb Ximo Puig al capdavant ha tancat files, amb diverses reunions a Morella per tal d’enllestir l’inici del curs polític, en efecte, l’últim de la legislatura i amb les eleccions autonòmiques i municipals a l’horitzó el proper mes de maig.

EL president tancarà files amb el seu nucli dur: El seu secretari autonòmic de presidència, Andreu Ferrer, el secretari autonòmic de promoció institucional, Alfred Boix, el conseller d’hisenda, Arcadi España, el secretari d’organitzacions del PSPV, José Muñoz i la portaveu a les corts, Ana Barceló tal i com ha informat el diari Valencia Plaza. Per davant, esta setmana també es celebrarà el octau seminari de govern entre la Vall d’Ebo i Alcoi, una setmana de convivència semestral entre els membres del botànic.

Compromís, de la mateixa forma, està preparant la reunió amb conclaus paral·lels entre el seu nucli dur, la negociació pressupostària, els incendis, la sessió de control al president i l’espai polític que ocuparan, a part de la situació post-Mónica Oltra son els seus desafiaments. Estes reunions es donen en ple transvasament de personalitats del grup podem, Marzá ha incorporat a César Jiménez i Belén Bachero segons va informar el Periódico Mediterráneo. Podem afronta unes eleccions claus de cara a la viabilitat política del projecte al ser la pata més fluixa, en matèria de vots, pel que fa al govern del Botànic i què, fent memòria, ve regida per una disminució de votants als passats comicis davant les primeres.

Al bloc de la dreta, pel seu compte es troba Ciudadanos a la primera plana de la crònica política liberal. Sonen tambors de guerra al si del govern regit a nivell nacional per Inés Arrimadas. Precisament, la mirada ara es centra sobre la mateixa Arrimadas. Els dirigents polítics de la formació taronja a la Comunitat s’han adherit a la plataforma Somos Ciudadanos, en la qual reclamen la dimissió de l’executiva nacional i la convocatòria immediata d’una assemblea extraordinària. Per la seua part, el Partit Popular, principal força política de l’oposició inicia el seu curs polític a Barcelona i tornant a apostar per la bandera del catalanisme davant el bloc d’esquerres. El propi Mazón així ho explicava:

Per part de VOX s’espera veure quines dades pot traure en estes eleccions ja que, amb la nova deriva d’intenció de vot, refrendada per l’efecte Feijoó i amb el nou projecte de Mazón, el Partit Popular ha recuperat terreny perdut en unes terres, les valencianes, les quals li foren molt fidels durant dos dècades.