1 de setembre, s’acaba la platja i torna la feina. Mentre encara acaben algunes festes de poble es tornen a engegar els ordinadors l’obra o el camp

I és que de totes les incògnites que deixa a les treballadores i treballadors valencians esta tornada a la rutina, una sobreix entre totes, els que són pares, com s’ho arreglen per a quadrar la vida amb els xiquets i xiquetes.

Això si, no és quelcom que no hagen practicant durant tot l’estiu, ja que els més mentus solen tindre tres mesos de vacances aproximadament i els més majors, no tant. Distraccions per als més actius de la familia no han faltat durant els mesos de Juny, Juliol i Agost.