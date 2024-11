Comença el programa de millora d’infraestructures del Polígon Industrial de Bonrepòs i Mirambell subvencionat per l’IVACE

Bonrepòs i Mirambell, 15 de novembre de 2024.

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha iniciat les obres en el Polígon Industrial subvencionades per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i contemplades en el programa de millora d’infraestructures de parcs empresarials amb l’objectiu de millorar, modernitzar i dotar de serveis aquestes àrees durant l’exercici de 2024.

El projecte, amb una ajuda econòmica de 109.831,35 euros i un import total de 156.014,59 euros, consisteix en el reasfaltat d’una zona de l’Avinguda del Maestrat i de tot el C/ Alqueria de Ropilla, en la instal·lació de vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local i en la col·locació de boques d’incendi.

En aquest moment s’està duent a terme el fresat de la calçada i, en els pròxims dies, es procedirà a l’asfaltat d’aquesta.

El regidor d’Urbanisme, Jesús Raga, ha explicat que aquestes actuacions se sumen a les ja realitzades en el polígon industrial local amb l’objectiu de captar més empreses: “Des de l’Ajuntament seguim apostat per aquest pla de modernització i millora ja que considerem que la remodelació de la nostra àrea industrial és necessària de cara a convertir-la en més atractiva cap a altres empreses”.

“En els últims 3 anys, hem aconseguit que s’incorpore un 30% de nous negocis, la qual cosa significa que el nostre polígon està agradant als empresaris per la seua proximitat a València, per les bones condicions de les instal·lacions i per la seua connexió òptima amb la V-21”, ha indicat Raga.

A més d’aquest pla de millora de l’IVACE, des de la regidoria s’han dut a terme diferents actuacions encaminades a la modernització com la realització de la circumval·lació, la instal·lació de càmeres de vigilància i de control de trànsit i la instal·lació d’hidrants i preses d’aigua per als bombers en cas d’incendi.