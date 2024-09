La campanya de la sega de l’arròs ja ha començat en la Comunitat Valenciana, amb una previsió de collita que es manté dins de la normalitat.

No obstant això, la feina als camps s’ha vist interrompuda per les pluges, ja que la pluja és l’únic factor que frena la sega d’aquest cereal.

Tall de veu: Nando Durà. Membre Comissió Executiva i de la sectorial de l’arròs de LA UNIÓ

Enguany, la producció total d’arròs a les zones productores de la Comunitat Valenciana serà d’aproximadament 110 milions de quilos. En aquesta campanya, s’espera un augment de la producció en la majoria de varietats d’arròs. El 70% del cultiu és d’arròs redó de la varietat JSendra, mentre que el 25% és d’arròs llarg, utilitzat per combatre les males herbes, encara que amb una menor rendibilitat. També s’ha observat un lleuger descens en la superfície de la varietat Bomba, en contrast amb l’increment de la varietat Albufera.

Tall de veu: Nando Durà. Membre Comissió Executiva i de la sectorial de l’arròs de LA UNIÓ

Un altre dels grans reptes a què s’enfronten els arrossers és la proliferació de males herbes, agreujada per la manca de fitosanitaris, com herbicides i fungicides, que han sigut restringits per les autoritats europees i el Ministeri d’Agricultura. Aquesta situació ha obligat molts agricultors a recórrer a varietats d’arròs menys complicades, però també menys rendibles, com l’arròs llarg.

La falta d’herbicides ha augmentat els costos i el temps de treball als camps, ja que moltes explotacions han hagut de ser netejades manualment, la qual cosa ha disparat les despeses un 30% per la necessitat de contractar més mà d’obra.