Recollida de samarretes i pols de colors fins a esgotar existències davant de l’Ajuntament.

L’organització recomana vestimenta adequada i protecció per al cabell durant l’esdeveniment.

Aquest matí ha començat la inscripció per a la Holi Quart, l’esdeveniment festiu de colors que tindrà lloc diumenge que ve, 1 de setembre, a les 11.00 hores en la rotonda de les pistes d’atletisme. Els participants poden inscriure’s i recollir les seues samarretes i pols de colors davant de l’Ajuntament fins al divendres, 30 d’agost, o fins a esgotar existències.

L’organització adverteix que no es responsabilitza dels possibles perjudicis ocasionats per l’ús dels colors, per la qual cosa recomana portar vestimenta adequada i protecció per al cabell. La Holi Quart promet ser una jornada plena de diversió i color per a tots els participants.