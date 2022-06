De l’1 de juliol fins al 30 de setembre, es prohibeixen totes les cremes agrícoles en els camps que es troben a menys de 500 metres del sòl forestal

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira informa que de l’1 de juliol al 30 de setembre, ambdós inclosos, quedaran totalment prohibides les cremes agrícoles en l’àmbit d’afecció del Pla Local de Cremes Agrícoles d’Alzira (camps a menys de 500 metres de sòl forestal).

Únicament estan permeses les cremes agrícoles en els camps que es troben a més de 500 metres de zona forestal, de dilluns a dissabte, excepte festius, i des de l’eixida del sòl fins a les 11:00 del matí. Estes cremes, fora de l’àmbit d’afecció del Pla local de Cremes, estaran permeses sempre i quan el centre de coordinació d’emergències de la Generalitat Valenciana no decrete risc extrem per incendis forestals (Alerta 3), cas en el que es prohibiran les cremes en tot el sòl agrícola del terme municipal.

Per a consultar on es troben les parcel·les agrícoles respecte al llindar dels 500 metres a sòl forestal, l’Ajuntament ha habilitat un visor web en el que es pot realitzar la recerca del grau d’afecció del Pla local de Cremes a la següent adreça web:

Per assabentar-se de quin és el risc per incendi forestal previst per a cada dia, la Generalitat Valenciana disposa del següent portal web en la que es pot fer la consulta per municipi https://www.112cv.gva.es/va/incendios-forestales

L’Ajuntament d’Alzira prega respecte i compliment de les normes establertes per tal d’evitar els incendis forestals i demana la col·laboració ciutadana en cas de detectar fums sospitosos cridant al 112.

Recomanacions en matèria de prevenció d’incendis forestals

Si ixes a la muntanya en estiu…

Ves amb el calcer adequat i porta roba transpirable i que et protegeixca de la radiació solar. Estigues sempre localitzable al mòbil Mantin-te hidratat i porta provisions d’aigua suficient Evita desorientar-te, No t’allunyes de les marques dels senders homologats No ixques en les hores centrals del dia, ni tampoc els dies de risc extrem per incendi forestal.

Si treballes al camp en una zona pròxima al sòl forestal …

Recorda que, a menys de 500 metres de muntanya no es poden fer cremes agrícoles, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre. Si el teu camp confronta amb la muntanya, Desbrossa i llaura una franja de 5 metres d’amplària entre la vegetació forestal i l’agrícola. Extrema les precaucions quan utilitzes maquinària amb motor de combustió a prop d’un barranc, riu o muntanya. Si tens bassa, mantin-la plena, pot suposar un punt d’aigua molt important per a extinció d’incendis. Desbrossa la teua parcel·la de brossa seca alta i hidrata bé el cultiu arbori, per a que la vegetació no supose un possible focus d’incendi forestal.

Si ta casa està envoltada de sòl forestal …

Desbrossa la parcel·la de vegetació herbàcia, fina o seca Poda els arbres pròxims a casa, per tal que cap branca estiga per damunt de la teulada ni en una franja de 3 metres al voltant de la mateixa. Neteja de pinassa de la coberta i els canalons de la casa. Tin preparat un punt d’aigua pròxim a la vivenda amb suficient pressió per poder refrescar el perímetre de la parcel·la. En cas d’incendi forestal pròxim, mantin la calma i segueix les pautes i rutes d’evacuació que et marquen els cossos d’emergència. Si tens piscina, mantin-la plena pot suposar un punt d’aigua molt important per a extinció d’incendis. I si detectes o veus algun fum sospitós, telefona al 112.

I si detectes o veus algun fum sospitós, telefona al 112.

A la natura sentit comú STOP AL FOC