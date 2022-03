Comença la setmana gran de les Falles 2022 a Torrent

Les comissions falleres van realitzar la Plantà dels seus monuments fallers, en una data molt especial i emotiva per als torrentinos i torrentinas



També es va celebrar la Cremà dels monuments fallers de l’Escola Infantil Polzet i del Col·legi Santa Teresa de Jesús- El Vedat, així com del Centre Verge de l’Olivar i del Centre Educatiu Laura Vicuña

El programa d’activitats continua hui amb la primera mascletà de les festes josefinas en la Plaça Bisbe Benlloch, la lectura pública dels Premis del Concurs de Monuments i el Trasllat de la Mare de Déu

La ciutat de Torrent va viure ahir la primera jornada de les Falles 2022, una data molt especial i emotiva en què les comissions falleres del municipi van realitzar la Plantà dels monuments fallers, donant inici a la setmana gran de les festes josefinas, que tornen a celebrar-se el mes de març per a l’alegria dels torrentinos i torrentinas.



“Estem segurs que les Falles 2022 es desenvoluparan de la millor manera possible, ja que el comportament i la conducta de les comissions falleres ha sigut sempre exemplar, tal com s’ha comprovat en els actes fallers realitzats en les setmanes prèvies”, ha destacat el regidor de Festes, José Pascual Martinez. L’edil també ha afegit que “esperem que la climatologia ens respecte i puguem dur a terme tots els actes previstos per a la setmana gran, com es mereixen els torrentinos i torrentinas”.



El dia va començar amb la tradicional Cremà de l’Escola d’Educació Infantil Polzet i del Col·legi Santa Teresa de Jesús-El Vedat, on el foc i la cendra van tornar a ser protagonistes davant l’atenta mirada del regidor de Falles, José Pascual Martínez, i la regidora d’Educació, Patricia Sáez, que van acompanyar als alumnes i alumnes d’aquestes institucions en la seua particular festa fallera.



Unes hores després, a les 17h, es va celebrar la Cremà de la Falla de les Persones Majors del Centre Verge de l’Olivar, en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde Jesús Ros, el regidor de Falles, José Pascual Martínez, i altres membres de la Corporació Municipal; els qui també van assistir a la Cremà del monument faller del Centre Laura Vicuña, la qual va tindre lloc a les 18:30h.



El programa d’activitats continua hui amb la primera mascletà de les festes josefinas en la Plaça Bisbe Benlloch, la lectura pública dels Premis del Concurs de Monuments 2022 i el Trasllat de la Mare de Déu, amb el qual a partir de les 18:30h s’homenatjarà la Geperudeta amb versos, poemes i flors.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià