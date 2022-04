Comença la Setmana Santa de Torrent

La tradicional benedicció de les palmes i la processó del Diumenge de Rams van iniciar els actes i processons previstos per a aquesta setmana, declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic

La Setmana Santa de Torrent va donar principi ahir, dia 10 d’abril, amb la celebració de la tradicional benedicció de les palmes i la processó del Diumenge de Rams. Les germanors torrentinas es van concentrar als voltants de la Parròquia de la Senyora del Bon Consell, on es va realitzar la benedicció de les palmes i es va donar el tret d’eixida als dos recorreguts preparats per a la processó, que va culminar en la Parròquia de Sant Luís Beltrán. D’aquesta manera, el Diumenge de Rams va iniciar els actes i processons previstos per a aquesta setmana, declarada com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic, que finalitzarà diumenge que ve de Resurrecció amb la Trobada Gloriosa, un dels esdeveniments més significatius i representatius de la Setmana Santa torrentina, que estarà protagonitzat per la Reina més longeva de la història de Torrent, Lliri blanc Guimerá Palop

