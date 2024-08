Naixen les primeres tortugues marines de la temporada a l’Oceanogràfic de València

El programa de conservació “Head-starting” impulsa la supervivència de les tortugues marines a la Comunitat Valencian

El Oceanogràfic de València ha celebrat el naixement de les primeres tortugues marines d’aquesta temporada, provinents del niu localitzat el passat 23 de juny a la platja de La Punta. De 18 ous traslladats a les incubadores, 10 han eclosionat, mentre que els altres 8 no eren fèrtils.

Després de sortir dels ous, les tortugues han estat mesurades i pesades pels veterinaris. Posteriorment, han estat traslladades a l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) del Mar, on romandran durant un any com a part del programa “Head-starting” per a millorar la seua supervivència.

Aquest naixement es produeix pocs dies abans de l’eclosió de les tortugues del niu de la platja de El Saler, on 55 tortugues han tornat al mar i 14 han estat traslladades a l’ARCA del Mar.

Fins ara, s’han identificat set nius a la Comunitat Valenciana, amb la previsió que neixin més tortugues en les pròximes setmanes. El projecte compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat i finançament de la Unió Europea-NextGenerationEU.