Comencen les obres de neteja en la platja del Saler després de la DANA

L’ alcaldessa de València, Maria José Català, visita les obres de neteja que han començat a fer-se en les costes del Saler i retrau al Govern Central que no es prioritzen les platges de València.

A tot açò la delegada del Govern, Pilar Bernabé, contestava que el que estan fent des del Govern es prioritzar les platges urbanes.

D’ altra banda, Català confirmava que tant el pressupost com la calendarització no els encaixava, no només per una situació de turisme sinó també per una situació mediambiental, pel que han tingut que actuar.

Per tant, Català recrimina que és decepcionant que l’ Estat, una vegada més “ni està ni l’ esperen”.