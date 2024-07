Mobilitat incorpora 1.100 metres més de carril bici que connectaran l’oest de la ciutat amb municipis com Xirivella, Alaquàs o Aldaia

L’actuació està finançada al 45% del seu Pressupost sense IVA amb fons europeus Next Generation

Les obres compten amb un pressupost de 507.000 euros i un termini d’execució de poc més de tres mesos

Ja han començat les obres d’adequació del carril bici que connectaran València i Xirivella per l’avinguda del Cid. Es tracta d’un tram de 1.100 metres de carril bici en l’avinguda del Cid. Que unirà la ciutat des de l’avinguda Tres Creus amb el límit del terme municipal de Xirivella.

Es tracta d’una actuació que executarà l’empresa adjudicatària, Pavasal, per import de 507.356,63 euros, i que compta amb el suport dels fons europeus Next Generation. Que es concreta en el 45% del seu pressupost inicial, sense IVA. Tal com ha subratllat el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, este finançament comunitari “es deu al treball conjunt realitzat per part del Servici de Mobilitat i per l’Oficina de Projectes Europeus de l’ajuntament”.

Carbonell ha explicat que les obres previstes permetran “d’una banda, completar tota la infraestructura ciclista de l’avinguda del Cid. Mitjançant la connexió dels barris de la Llum i la Fontsanta amb la resta de la zona oest (barris de Nou Moles, Tres Forques i Patraix) i amb el centre de la ciutat”. “I d’altra banda –ha afegit- es podrà connectar l’oest de València amb els municipis pròxims, com Xirivella, Alaquàs o Aldaia”. L’objectiu de l’actuació, ha subratllat el regidor, és afavorir l’ús de la bici com a mitjà de transport, amb unes condicions d’accessibilitat i seguretat adequades.

El nou eix ciclista serà bidireccional, i s’habilitarà per la via de servici sud de l’avinguda del Cid

Discorrerà per vorera, per calçada, per zona verda o combinant algunes de les anteriors opcions, en funció del tram. Sense perjudicar la mobilitat dels vianants i respectant al màxim les zones enjardinades.

Per a això, s’ha modificat el mode d’estacionament dels vehicles en la zona, que era en bateria i ara passa a cordó. Les places que desapareixen es reubiquen als carrers adjacents en les quals, de manera complementària. Es modificarà la forma d’estacionament en sentit contrari, és a dir, de cordó es passarà a bateria. Això permetrà guanyar 11 places al carrer de José Mª Bayarri. Mentres que en l’avinguda de Marconi i al carrer Antonio Machado es guanyen 8 places en cadascuna.

El termini d’execució de les obres s’ha establit en tres mesos i tres setmanes. Al llarg d’este temps, l’empresa adjudicatària haurà de demolir voreres i paviments, i retirar i col·locar elements urbans com ara bancs, bústies o bol·lards, entre altres.

Així mateix, s’ocuparà de retirar i implantar l’arbratge ja existent, reposar servicis afectats (com a drenatge i semaforització), i executar les obres d’accessibilitat necessàries en els passos de vianants. L’execució de les obres s’ha programat en sis trams, coincidents amb les interseccions dels carrers transversals.