Este dimecres comencen les Vesprades Verdes de l’Observatori del Canvi Climàtic, amb activitats gratuïtes per a estudiants i famílies

Seran tres sessions temàtiques, que donen continuïtat a les que ha fet l’Oficina de la Energía el setembre passat

L’accés és lliure, però és necessari inscriure’s i es confirmaran les places fins a completar l’aforament

Les sessions estan pensades per a adults i xiquets a partir de 10 anys

Este dimecres, 16 d’octubre, comencen les Vesprades Verdes, una activitat lúdica i formativa que ha organitzat l’Observatori del Canvi Climàtic en el marc de la Capitalitat Verda Europea València 2024. Es tracta d’activitats gratuïtes i obertes a tot el públic, encara que per a participar és necessari realitzar inscripció, i s’atorgaran places fins a completar l’aforament.

Seran tres sessions temàtiques amb continguts diferenciats, que se celebraran els pròxims dies 16 d’octubre, 13 de novembre i 10 de desembre. Les Vesprades Verdes de l’Observatori del Canvi Climàtic donan continuïtat a les realitzades sota el mateix títol que ha dut a terme l’Oficicina de l’Energia en les últimes setmanes. Totes les sessions se celebraran en horari de 17.00 a 19.00 hores, i estaran dirigides al público adult, estudiant i familiar a partir de 10 anys.

Este dimecres, 16 d’octubre, arranca el programa amb la sessió titulada “Alimentació responsable”, en la qual es realitzarà un videoforum, que inclourà temps de debat i ludoteca temàtica. Es projectarà documental “Renaixem”, i es realitzarà un debat sobre el contingut del vídeo, animat pel personal educador de l’Observatori. També es mostrarà una cartografia dels punts de la ciutat on es poden trobar aliments provinents de l’horta de València. I, a continuació , les persones participants elaboraran un decàleg amb accions útils per a evitar el malbaratament alimentari. Finalment es proposarà al públic assistent l’opció de participar en la ludoteca especial sobre alimentació (maleta dels agro-jocs).

El 13 de novembre s’oferirà el Taller d’expressió ambiental creativa a través del collage. Cada participant o grup de participants crearà un collage per a, a través d’esta tècnica artística, expressar personalment i mitjançant un llenguatge propi les emocions i punts de vista respecte a la relació actual i els vincles de l’ésser humà amb la naturalesa. Per a animar i donar peu al taller, es proposarà primer la visualització d’un parell de curtmetratges seguida d’un breu debat i introducció del canvi climàtic per part dels educadors. Es projectaran els vídeos “No més”, del projecte Ciència en el Barri del CSIC , i “One Earth”, de Romain Pennes.

Finalment, el 10 de desembre es realitzarà la sessió “Consum tèxtil responsable”, en la qual, després de la visualització del documental “Zoom”, d’ÀPunt , es realitzarà un debat animat per educadors, en el qual es convidarà les persones participants a expressar les seues impressions. Seguidament, es proposarà un taller creatiu de reutilització i transformació tèxtil en el qual es podrà aprendre a fabricar una bossa de roba a partir d’una samarreta en desús (no s’utilitzen agulles ni fil, simplement s’utilitzen tisores).

Tant l’Oficina de l’Energia municipal com l’Obsrvatori del Canvi Climàtic són equipaments municipals gestionats per la Fundació València Clima i Energia.