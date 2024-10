Comerç amb Premi, la campanya de l’Ajuntament de Massanassa que reparteix 16.000 euros en un sorteig per a les persones que compren en el comerç local

Fins al 10 de novembre, la ciutadania pot emplenar els tiquets de participació per consumir en el comerç local adherit a la quarta edició de la campanya.

Torna Comerç amb Premi en la seua quarta edició, un projecte de foment i dinamització del comerç local de l’Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça Massanassa.

Enguany, la campanya estarà vigent fins al 10 de novembre, on les persones que consumisquen en el comerç local entraran en el sorteig de 130 premis valorats en 100 euros i un premi de 3.000 euros per a gastar en els 75 comerços adherits a la campanya. El sorteig tindrà lloc el 18 de novembre on, les persones que resulten guanyadores, podran gastar els seus premis mitjançant targetes bancàries precarregades en els comerços adherits a la campanya.

“Comerç amb Premi és una de les iniciatives més destacades de l’any, que vam posar en marxa fa quatre anys amb l’objectiu d’ajudar i visibilitzar el comerç local de Massanassa, així com acostar a la ciutadania al mateix i fomentar les seues compres en ell, unes compres on rebran proximitat, bon tracte i qualitat”, afirma Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Els 75 comerços participants d’enguany són:

Pollos Planes, Frutería Mariana, Lucía Estética Spa, Farmacia Abril, Dulzia, Bocatería Siha, Lios Restaurant, Laura Tesoro Estilistas, Naira Hernández Fisioterapia y Osteopatía, Clínica Dental Nácher Vázquez, Óptica Irisvision Massanassa. La Iguana, Alexsha Estilistas, ViuYoga, Carnicería 9 de octubre, Bar criollo, Papelería Divendres, Bar Manolo, La Huerta de Su, Las Tartas de Mery, Torromé Perruqueria, Gaudim Espai Educatiu en Anglés, L’Estudi, Carnicería Peris, Sonia Muñoz Óptica, Carmen Hernández Logopedia y Psicología, Che que bó, El Racó de Roseta, Horno San Miguel, Farmacia Boix, Clínica dental Massdental, Clínica Podología J.Mocholi, Divendres Bar, Forn-Pastisseria J.V, Centro Estética Manola Soro, Susana Estilistas, S&V Estilistas, Queen’s Salón de Belleza, Café La Fontana, Fisiosportem, Centro de Educación Infantil Menuts 1 y Menuts 2, Cristina Estética, Vet Family S.L., Peluquería Cortes, Marga Piñeiro, Cafetería Sucré, Lencería-Corsetería Luiza, Panadería Noyan Tapan, Productos Latinos Massanassa, Coaliment, Panacea, Verónica Vigara Estilista, 4C Systems, Carnicería Ca Miguela, Bar Bonao, Bar Evi, Readaptat, Fraser, Jamones Espejo, Glasol, Marcelina & Co., Fonemes, Farmacia Marlen Machado, Salón de Belleza Jennifer, Consultori Veterinari Divendres, Colchon City, OdP Uñas y Belleza, La Mulata, Agència Reale Massanassa, Sarai Beltrán, El Cantó del Pà, Joyería Artola y Renta Gos.

Des de l’Ajuntament de Massanassa s’anima a la ciutadania a comprar en el comerç local, un simple acció que ajuda al xicotet comerciant que obri les seues persianes dia rere dia i que “podem fer a pocs passos de les nostres cases rebent una atenció excel·lent i de proximitat”, manifesta l’alcalde.

L’any passat, van ser un total de 59.212 participacions, és a dir, 59.212 compres directes en el comerç local durant el període de la campanya; a més, el 68,80% de les persones premiades van ser de Massanassa, situació que implica que amb la present campanya s’incentiva la compra a Massanassa des d’altres localitats.