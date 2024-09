Comerç impulsa una campanya de promoció dels mercats municipals sota el lema “Anar al mercat és un altre cantar”

El Servici Municipal de Comerç ha impulsat esta iniciativa, que es basa en la lletra de l’Himne Regional

La cartelleria, que es pot veure en el mobiliari urbà des d’este dilluns, romandrà instal·lada fins a finals de mes

Els cartells mostren venedors i venedores reals dels mercats municipals

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Comerç, ha posat en marxa una campanya gràfica de promoció dels mercats municipals sota el lema “Anar al mercat és un altre cantar”. Des d’esta setmana, el mobiliari urbà mostra ja els diferents cartells que configuren l’acció promocional, i que es basen en la lletra de l’Himne Regional.

Així, els eslògans triats per a posar en valor els mercats municipals juguen amb els versos que Maximiliano Thous va crear per a la peça composta pel mestre Serrano; “Tots als mercats, germans vingau”, “valencians, en peu alcem-es, que nostra cuina mercats demana”, o “brinden fruites daurades als paradisos de les parades”… Esta reinterpretació de l’Himne fonamenta el lema triat per a la campanya, que es basa en la seua doble interpretació semàntica, “… és un altre cantar”.

L’objectiu d’esta acció promocional és reforçar la proximitat dels mercats municipals com a espais pròxims als veïns i veïnes, i llocs estretament lligats a la identitat valenciana i a la tradició de l’horta local. Cal destacar que les persones que apareixen en els cartells de la campanya són venedors i venedores dels mercats, que