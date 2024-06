Ja està tot llest per a aquesta nova edició, on es podrà gaudir d’activitats, espectacles i estands d’una vintena de comerços

La plaça de l’Albereda ja compta les hores per a ser escenari d’una nova edició de Fira Foios.

La fira comercial del municipi de l’Horta Nord comptarà amb un ampli programa d’activitats que se suma als estands de més d’una vintena de comerços locals i comarcals per a gaudir de compres i oci aquest 14 i 15 de juny.

En total hi haurà una vintena de comerços de tot tipus de productes i serveis, la meitat d’ells situats a Foios i la resta de la comarca de l’Horta Nord. L’horari és de 18.00 a 22.00 hores el divendres 14, mentre que el dissabte s’amplia d’11.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 22.00 hores.

El programa de Fira Foios arranca a les 18.00 hores d’aquest divendres amb l’obertura dels estands, mentre que a les 18.30 hores hi haurà degustació d’orxata gràcies a l’Associació de Dones de Foios. A les 19.00 hores la companyia LA FAM Teatre oferirà l’espectacle de carrer ‘The Wolves’ i a les 19.30 hores serà la inauguració oficial de la Fira, amb presència d’autoritats. Cabra Fotuda actuarà a les 19.45 hores per a posar el toc d’humor a la primera jornada.

El dissabte 15 a les 11.00 hores tornaran a obrir els estands els comerços i s’iniciarà la Fira de Salut, amb la presentació del Consell de Salut. A les 12.00 hores hi haurà un showcooking de receptes saludables amb productes ecològics per a l’estiu, que podran assaborir-se per les persones que assistisquen. A les 12.30 hores també hi haurà degustació d’orxata a càrrec de Tyrius Foios.

A la vesprada, la salut continua sent protagonista de les propostes amb un taller d’higiene bucodental realitzat per Clínica Dental Marco-Segura, a les 17.30 hores; mentre que a les 18.00 hores és el torn d’un taller de còctels saludables per part de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA).

Cal destacar que durant tota la fira es podrà participar en tallers de reanimació cardiovascular amb desfibril·lador, i en la carpa de l’Associació de Comerciants i Professionals de Foios (ACOFIP) es realitzaran sortejos amb productes dels negocis expositors.

A més del programa organitzat per la Regidoria de Comerç, diversos comerços participants també ofereixen les seues pròpies activitats en els seus estands. Metrocòpia organitzarà signatures de llibres; Farmàcia Carceller oferirà anàlisis de pell gratuïts; Uzuri, de Mireia Grau, farà demostracions de pentinat i maquillatge i tallers d’higiene facial; T&T Academy comptarà amb tallers infantils i esportius per a tota la família.

A ells se sumen London School, amb tallers de pintacares; Astrid Fos Clínica Dental, amb tallers per a fomentar hàbits saludables i una bona salut bucodental, així com sortejos; i Óscar, ¿me arreglas el pelo? donarà a provar cosmètica valenciana facial i capil·lar, però també oferirà sortejos. La programació completa de Fira Foios 2024 pot consultar-se en la web del consistori.

“Vos convidem a totes i tots a gaudir d’aquesta finalitat de setmana, on els nostres comerciants ens mostraran tot el seu potencial amb activitats dinàmiques, a més dels seus productes i serveis”, ha assenyalat Paco Serrano, regidor de Comerç, que també ha agraït “la implicació i treball de l’Associació de Comerciants i Professionals de Foios per fer possible aquesta nova edició”.