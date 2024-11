Compromís per Carcaixent demana que s’executen les obres per a protegir Cogullada i Carcaixent d’inundacions

Compromís per Carcaixent reclama a l’equip de govern que faça seguiment i pressione les administracions competents (CHX) perquè no es ralentitzen i s’executen, sense dilació, les obres de protecció contra inundacions en Cogullada i Carcaixent.

Així, en el Ple celebrat ahir, 7 de novembre, el portaveu de Compromís, Enric Casassús, va presentar un plec dirigit a l’alcaldessa i l’equip de govern de Carcaixent en este sentit.

Durant les dos anteriors legislatures, fent cas a les reivindicacions dels ajuntaments dels pobles de la Ribera i d’una major predisposició i sensibilitat de la presidència de l’organisme de conca, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha fet estudis i elaborat almenys dos projectes per a la protecció contra inundacions en el terme de Carcaixent.

Segons Enric Casassús: «Compromís per Carcaixent porta molts anys reivindicant l’execució d’obres que protegisquen Carcaixent i Cogullada de les avingudes del barranc de Barxeta i el riu Xúquer. Hem presentat esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana i de l’Estat perquè incloguen estes qüestions en els comptes. Per fi tenim redactats els projectes, ara falta que s’aproven definitivament, es licite la seua contractació i s’executen les obres. Per això, ara reclamem a l’alcaldessa que faça seguiment d’estes actuacions i, si és necessari, pressione la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) perquè accelere la seua tramitació. Estarem junts en esta qüestió».

1. Projecte de construcció d’una mota de protecció per a Cogullada

L’objectiu de l’actuació és protegir el nucli urbà de Cogullada contra el risc d’inundació. El principal focus de perillositat és el barranc de Barxeta, així com el seu afluent, el barranc de les Príncipes.

El projecte planteja l’execució d’una estructura de protecció, paral·lela als caixers dels barrancs de les Príncipes i Barxeta, que salve els desbordaments. La mota s’inicia en la línia del ferrocarril i finalitza en el talús de la carretera CV-41. El pressupost base licitació puja a 2.832.911,64 euros. Les últimes notícies que tenim és que este projecte s’aprovarà en els pròxims mesos i es licitarà durant l’any 2025.

2. Nou caixer del barranc de Barxeta que desaigüe directament en el riu Xúquer

L’objectiu de l’actuació és protegir el terme municipal de Carcaixent de les aigües desbordades del barranc de Barxeta i del riu Xúquer.

El projecte planteja l’encaixament i naturalització del barranc de Barxeta, en el tram que discorre paral·lel a la CV-41 fins a l’encreuament del camí de Benivaire. En este punt, el nou caixer que s’obrirà discorrerà entre els camps de tarongers fins a la seua desembocadura en el riu Xúquer. El pressupost base de licitació de les obres puja a 8.530.065,50 euros. Les últimes notícies que tenim és que este projecte s’aprovarà en els pròxims mesos i es licitarà durant l’any 2025.