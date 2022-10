Compromís per Carcaixent presentarà divendres el seu candidat a l’alcaldia en un acte obert a la ciutadania

El pròxim divendres 28 d’octubre el col·lectiu Compromís per Carcaixent donarà el tret d’eixida a la campanya electoral amb la presentació del seu candidat a l’alcaldia, Enric Casassús, qui va ser triat per unanimitat en assemblea quan l’actual alcalde de Carcaixent, Paco Salom, va anunciar que no presentaria la seua candidatura a les eleccions de 2023.

L’acte tindrà lloc a la Plaça del Mercat de Carcaixent, a les 19.30h, i serà dirigit per Dolors Pedrós, membre del col·lectiu local. A més, comptarà amb la presència de Joan Baldoví, actual diputat del Congrés i candidat a les primàries de Compromís per a la presidència de la Generalitat Valenciana, així com d’Àgueda Micó, coordinadora nacional de Més

Compromís i co-portaveu de Compromís, donant així suport al candidat carcaixentí en la campanya electoral que s’enceta ara.