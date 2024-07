Començat juliol, el pla de temporada de la platja de Meliana té deficiències importants

Ja iniciada la segona setmana de juliol, la platja de Meliana presenta deficiències importants respecte del que és el pla de temporada habitual.

Sorprén que encara no estiguen instal·lades les passarel·les de fusta d’accés a l’arena, els rentapeus no funcionen i no se sap quan ho faran, les zones del voltant presenten un estat de brutícia lamentable i encara no ha començat el servei municipal de neteja i de vigilància de les zones d’aparcament.

La platja de Meliana és un dels atractius del municipi, especialment en estiu amb una afluència important, per la seua àmplia zona d’arena d’1,3 Km i pel seu entorn natural. Per això sorprén, que iniciada la segona setmana de juliol, presente deficiències importants respecte del pla de temporada habitual dels últims anys. Així, com indica la regidora de Compromís i usuària habitual de la platja, Amparo Martí: “Crida l’atenció que encara no s’hagen col·locat les passarel·les de fusta per a accedir-hi per damunt de l’arena, uns treballs que se solen fer, a tot estirar, després de la celebració de la Nit de Sant Joan”.

Un altre dels serveis habituals és la posada en marxa dels rentapeus que, normalment, funcionen només durant la temporada d’estiu. En aquest sentit, la responsable valencianista recorda: “Hi havia previstes unes actuacions de condicionament dels drenatges dels rentapeus, per a evitar els bassals d’aigua que s’hi formaven, només finalitzara la temporada d’estiu de 2023. Ha passat tot un any i, avançada la temporada del 2024, els rentapeus no funcionen i no se sap quan ho faran”. Després de tot un any, la Generalitat no ha sigut capaç d’executar unes obres ja programades.

Un altre dels serveis que depén de l’Ajuntament i que encara no està funcionant és el servei especial de neteja, d’ordenació i de vigilància de les zones d’aparcament que, des de fa anys, s’habilita per als mesos de més afluència de gent i de vehicles.

En aquest sentit, l’edil recorda: “És un servei que l’Ajuntament realitza per mitjà del pla d’ocupació municipal. Com ja denunciàvem Compromís fa uns dies, enguany el nou govern de Trini Montañana ha retallat un 26% el pla i ha reduït la contractació amb aquesta finalitat de les 7 persones que hi havia en 2023 a només 4 per al 2024”.

El ben cert és que aquestes persones encara no s’hi han incorporat per a fer aquest servei i des de Compromís s’està a l’espera que se’ls facilite el pla de treball i les funcions que realitzaran, tal com ja van demanar en el ple ordinari del 27 de juny.

Més enllà de les mancances en l’ordenació i la vigilància de les zones d’aparcament, el que ja és una evidència és la brutícia que s’acumula en aquestes zones i en la zona de les dunes. Martí incideix: “Les persones contractades amb el pla d’ocupació municipal feien una tasca de reforç en la neteja a primera hora del matí en aquestes zones, especialment les dunes, que queden fora de la zona de platja que neteja el servei de la Diputació i dels punts nets, amb papereres i contenidors, que condiciona l’empresa de neteja municipal”.

Cal recordar que, des de fa molts anys, l’Ajuntament de Meliana està adherit al servei de neteja de platges de la Diputació de València, que s’encarrega de netejar només la zona d’arena que permet la circulació de les màquines de neteja sense que afecten, per tant, les zones naturalitzades amb les dunes.