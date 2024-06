Després d’un any de govern, el Partit Popular encara no ha posat en marxa les cinc àrees tancades de recollida del fem que l’anterior govern de Compromís havia deixat previstes al final del mandat, que s’afegien a les tres que ja es trobaven en funcionament.

Les àrees tancades estan previstes dins del nou contracte de recollida de residus (RSU) de Meliana adjudicat en 2022 com a suport complementari al sistema de recollida porta a porta, que és la base del nou servei i que ha permés situar Meliana en el 55% de recollida separada, el percentatge més alt de tota l’àrea metropolitana de València, gestionada per l’EMTRE.

Per a Rosa Peris, regidora de Compromís per Meliana: “El retard en la posada en marxa de les àrees tancades de contenidors ja previstes, juntament amb el desinterés del nou govern del PP per a incentivar el sistema porta a porta de recollida, estan frenant la progressió de Meliana pel que fa als bons resultats en la recollida separada i el potencial del nou sistema, implantat a final del 2022 ”.

De fet, la implantació d’aquest sistema a final de la legislatura anterior va permetre passar en pocs mesos de l’11% al 52% de recollida separada. I en aquest línia, el govern anterior de Compromís, dins del procés d’implantació i adequació del nou servei de recollida de residus de Meliana, amb la posada en marxa del sistema porta a porta com a base, ja havia posat en marxa tres àrees tancades de contenidors i n’havia planificat i licitat cinc més, en diferents punts dels nuclis urbans de Meliana i de Roca, amb la finalitat d’oferir a la ciutadania més facilitats en l’ús del servei de recollida dels residus sòlids urbans.

Després d’un any de legislatura, el govern de Trini Montañana encara no ha sigut capaç de posar en marxa les cinc àrees tancades de contenidors noves i les mesures i normes d’ús pertinents i necessàries per a un bon funcionament del servei. En aquest sentit, l’edil valencianista incideix: “Aquest retard, i la manera amb què estan gestionant la recollida dels residus, demostra que el Partit Popular no tenia previst un model estudiat i definit per a aquest servei municipal bàsic.

De fet, no van participar en cap moment del procés d’estudi, de més de dos anys, previ a la implantació del nou servei; ni hi van fer cap aportació. Es van limitar a entrebancar i dinamitar el nou sistema proposat del porta a porta”. Cal recordar, a més, que el nou sistema de recollida ha sigut beneficiari de diverses subvencions, tant de la Generalitat com de la Diputació, al voltant de 250.000 €, per a la implantació del Pla local de gestió de residus i assimilables, aprovat per l’Ajuntament en 2021, que inclou precisament les àrees tancades de contenidors encara pendents de posar en marxa.

La implantació d’aquestes cinc àrees ja s’havia estudiat i planificat per l’Oficina tècnica municipal, exactament igual que en el cas de les tres anteriors que ja es trobaven en funcionament, i estava en marxa la licitació quan es va produir el canvi de govern.

Sorprenentment, l’empresa concessionària del servei no s’hi va presentar i l’adjudicació va quedar deserta, fet que va obligar a una nova licitació. Això sí, com indica la regidora: “Amb eixa improvisació que demostra que els populars no tenien un model definit, primer el nou govern va modificar les ubicacions de les àrees tancades sense haver previst el subministrament de llum necessari i, a més, en algun cas es van augmentar les dimensions amb un cost superior”.

El resultat és que ja es porta un any de retard i un servei de recollida que van improvisant setmana a setmana. Sembla que les noves àrees tancades tampoc estaran en funcionament al juny, tal com el regidor de Medi Ambient, Pedro Cuesta, va indicar en el ple de maig a la pregunta formulada per la regidora de Compromís.