Compromís per Torrent demana davant el ple la rebaixa fiscal de l’ibi per instal·lacions de plaques solars

La proposta abaratiria el rebut de l’impost durant els cinc primers anys de la vida útil de la inversió.

Pau Alabajos: “Aquestes inversions beneficiarien tant a particulars com a empreses i autònoms”.

“L’actual pressió sobre els preus de l’energia, a conseqüència dels problemes de subministrament dels diferents combustibles fòssils i agreujada pel conflicte que pateix el Poble Ucraïnés, ha posat de manifest la necessitat d’abordar de la manera més eficientment possible canvis en el cos normatiu en relació a la promoció i l’impuls de les energies sostenibles”. Amb aquesta introducció, des del grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, s’ha presentat una moció davant el Ple de la Corporació de Torrent amb l’objectiu de bonificar la quota de l’IBI per inversions en infraestructures d’aprofitament elèctric de caràcter solar.

Alabajos desgrana en la seua exposició de motius quin ha estat el sentit de la proposta, presentant-la des de l’àmbit estricte de la responsabilitat com a entitat local, on es pot inferir directament en les ordenances fiscals amb l’objectiu d’incentivar el camí perquè la ciutadania de Torrent perceba com a útils les inversions fotovoltaiques en aquells béns immobles dels quals són titulars. “La implicació de les administracions locals és cabdal en la transformació social necessària cap a l’autoconsum d’energia provinent de fonts il·limitades, com per exemple la solar”, ha explicat.

Des de Compromís veuen ara el moment oportú per a aprovar aquest tipus de mesures fiscals atenent el fet que estem en època de presentació de pressupostos per al pròxim any 2023. Encara que urbanísticament l’Ajuntament de Torrent ja contempla la bonificació d’energies netes en aquelles edificacions afectades per l’impost del ICIO, des de Compromís s’invita la resta de grups polítics a fer un pas més enllà, proposant que es potencie la instal·lació de plaques solars, bonificant el 50% de la quota anual de l’Impost de Béns Immobles durant els 5 anys posteriors a la seua instal·lació.

Finalment, Alabajos ha justificat la necessitat urgent de la mesura explicant que: “incentivar la base dels sistemes d’aprofitament elèctric dóna llibertat i independència energètica a la ciutadania, més encara si tenim en compte les característiques d’un país com el nostre, on des d’Oriola a Vinaròs l’índex de radiació solar no baixa dels 5KW/h per metre quadrat i les hores de sol anuals superen les 3000”. En la seua opinió, aquestes inversions són crítiques si es pretén reduir el consum de reserves fòssils com el gas i el petroli, que són fonts energètiques que cal estalviar, en ser estratègiques per al propi canvi de model productiu. I és que sense aquestes matèries primeres és tècnicament impossible que els fabricants de sistemes d’aprofitament i distribució d’energies netes puguen abastir els mercats, atenent el fet que alguns dels components d’eixes mateixes plaques solars estan formats per plàstics i altres derivats del petroli que actualment no tenen materials substitutius.