Els ecovalencianistes sol·licitaran la declaració de Bé de Domini Públic i la posterior declaració d’Utilitat Pública per a totes les parcel·les municipals.

Pau Alabajos: “El paisatge natural d’El Vedat s’ha de blindar per a evitar la seua futura venda i, per tant, que acabe sent urbanitzat”.

Compromís Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, presentarà amb caràcter urgent una moció perquè tot el mont públic, propietat de l’ajuntament, i que perimetralment ocupa la superfície d’El Vedat, siga considerat administrativament De Domini Públic. Aquest canvi significa, en la pràctica, que totes aquelles parcel·les municipals considerades com a Patrimonials deixarien de ser-ho i per tant, en considerar-se sota domini públic, no podrien vendre’s a particulars per a posteriorment canviar la seua qualificació i convertir-se en urbanitzables.

A més a més, des d’un punt de vista de conservació de la massa forestal d’El Vedat des de Compromís se sol·licitarà que l’Ajuntament de Torrent demane a la Generalitat Valenciana que, una vegada el bosc siga considerat De Domini Públic, s’incremente la protecció del mateix qualificant-lo addicionalment com “d’Utilitat Pública”.

La declaració d’Utilitat Pública, tal i com s’arreplega a la Llei Forestal Valenciana, incrementa la protecció de les zones perimetrals de bosc, millorant la qualitat de vida de la població resident i contribuïx enormement a la defensa i la restauració de totes les variables mediambientalment implicades.

“Aquestes accions, a més, incideixen notablement en la protecció d’espècies autòctones com per exemple la Carrasca, amb exemplars de més de 300 anys, que cal posar en valor per a les pròximes generacions de torrentins i torrentines que podran gaudir del patrimoni natural sense amenaces urbanístiques”, ha explicat Alabajos.

Finalment, a la moció s’incidirà novament en l’obligació del control municipal d’exigir el tancament perimetral de les parcel·les per part d’aquells propietaris privats que fan cas omís a la legislació urbanística que regula els solars de caràcter urbanitzable i que, en el cas d’El Vedat, poden considerar-se potencialment perillosos, tenint en compte que dins dels mateixos s’acumulen deixalles com vidre, paper, plàstics, restes de poda seca i altres materials altament inflamables.