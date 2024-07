El compte arrere s’ha posat en marxa per a l’inici de les obres d’humanització de la Nacional 332 al seu pas per Sueca.

Este mateix matí, a l’Ajuntament, s’ha produït la firma per a les expropiacions necessàries a fi d’implementar el projecte que convertirà la carretera en un bulevard integrat a la ciutat.

Després d’esta firma, s’ha celebrat també una reunió tècnica en la qual han participat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez; la regidora d’Urbanisme, Carmen Pérez; i el regidor de Patrimoni, Joan López; al costat de tècnics de l’Ajuntament, l’enginyer municipal i l’arquitecta tècnica, i del Ministeri; responsables de l’empresa adjudicatària de les obres; tècnics de Demarcació de Carreteres, encarregats de la direcció dels treballs; Policia Local i Guàrdia Civil, «a fi de concretar els primers passos de les actuacions a seguir, de manera coordinada, davant l’imminent inici de les obres previstes per a finals de setembre, tal com ens ha confirmat un dels responsables de l’empresa encarregada dels treballs, qui també ha anunciat que duraran 15 mesos», ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

La primera autoritat municipal ha explicat també que la reunió que s’ha produït hui «té com a objectiu coordinar treballs per a eliminar al màxim les molèsties a la ciutadania, sobretot quant a la circulació de vehicles. Sabem que és inevitable que es produïsquen, però intentarem, entre tots, que siguen les mínimes possibles».

Dimas Vázquez ha expressat la seua satisfacció com a alcalde que este projecte, «tan anhelat per la població, especialment pels que residixen en la coneguda com a altra part de la carretera, entre els em vaig incloure durant 30 anys, puga ser una realitat en uns mesos. Han sigut molts anys de treball i gestions però, a la fi, l’esforç ha donat els seus fruits i em sent molt orgullós».

L’alcalde ha avalat el projecte, que suposarà l’eliminació de riscos per a les persones que diàriament travessen esta carretera, «el més important és la integritat dels nostres veïns, i que puguen gaudir d’una avinguda integrada a la ciutat, amb més zones verdes i espais de convivència. Sueca, per fi, deixarà d’estar dividida en dos», ha expressat l’alcalde.