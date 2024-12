Concentració de la Unió per les Pensions d’Alzira amb lectura del comunicat de la COESPE

ELS BORDS DEL CAPITAL ENS DUEN A LA GUERRA i ENS NEGUEN LA VIDA

Si encara queden persones que no tenen clares les polítiques que vol imposar el poder financer, aquest 12 de desembre de 2024, Mark Rutte, secretari general de l’ OTAN, s’ha llevat la carasseta i ha dit ben clar quin és el futur que volen per al països europeus membres de l’OTAN, i per al nostre País.

Mark Rutte entre altres coses ens demana que :

– “La ciutadania dels Estats membres de l’OTAN devem “acceptar sacrificis”, com retallades en pensions, sanitat i sistemes de seguretat social, per augmentar la despesa en Defensa i garantir la seguretat a llarg termini a Europa”.

– “Cal dir els polítics que tenen que gastar més en Defensa perquè pugam seguir vivint en pau, diguen-li’s que la seguretat importa més que res”.

– Díguen-li’s, que és “senzillament inacceptable que es neguen a invertir en la indústria de Defensa”. “Invertir en Defensa es invertir en seguretat. És una obligació“.

Un discurs molt paregut també al que hem escoltat de la ministra de Defensa Margarita Robles, en diverses ocasions:

Invertir en defensa es invertir en la pau.

Augmentar el pressupost en defensa suposa modernitat, tecnologia per a les forces armades i, a més a més, suposa creació de llocs de treball.

Invertir en defensa és invertir en indústria espanyola

La nostra resposta per aquestos “ IMPULSORS DE LA GUERRA” es clara i contundent:

1r- Des d’una perspectiva crítica i compromesa amb el benestar de la ciutadania, rebutgem de pla les declaracions fetes pel secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, que aconsella a las ciutadania que accepten les retallades en pensions, sanitat i seguretat social per augmentar la despesa en Defensa.

2n- Les prioritats estan enganyades: El pressupost social no és un luxe, és un dret fonamental. Reduir inversions en les àrees de salut, educació i pensions (per donar més recursos a la preparació per a la guerra) posa en risc la qualitat de vida de milions de persones, fent més persistents les desigualtats i agreujant les crisis socials.

3r- La veritable seguretat no és mesura en la capacitat militar sinó en garantir una vida digna a tota la població. Sense l’accés a drets bàsics, les nacions perden la cohesió social, lo que fa que la seua capacitat de resiliència es faça més dèbil front a les amenaces tant internes com externes. Generar una política de distensió i negociació, es l’única via de seguretat real i efectiva.

4rt- Les propostes de Rutte afavoreixen descaradament la indústria militar i financera, ja que promouen inversions obligatòries en Defensa per part de bancs i de fons de pensions i per aconseguir-ho no deixen de promocionar els plans privats de pensions. Aquest model prioritza els interessos d’uns pocs i van contra del benestar de la població en general.

Per tant COESPE rebutja qualsevol proposta que prioritze la despesa militar per damunt dels drets socials i fem una crida a la ciutadania per a defensar sistemes de benestar forts i polítiques orientades a la pau.

La seguretat real no pot construir-se sobre el sacrifici de la dignitat i el benestar de les persones.

NO A LES GUERRES!

I governe qui governe els drets socials, la pau i la vida es defensen!

Desembre de 2024

Declaracions Rutte: https://www.youtube.com/watch?v=evavF2mX5yQ

PD: Passar del 2% al 3% del PIB els pressupostos militars implicaria un augment del 50% i això hauria d’eixir de pensions, sanitat, educació, serveis públics, etc. A més a més serviria per a augmentar les guerres que massacren a les poblacions indefenses i destruïxen/contaminen el medi ambient…

