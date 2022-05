El dissabte 14 escoltarem a l’agrupació Ibn Jafadja amb el Concert Ballables a benefici del poble ucraïnés

Les aportacions poden realitzar-se comprant l’entrada o mitjançant el fons solidari «Som Alzira»

La Societat Musical d’Alzira reprén la seua activitat amb dos concerts al Gran Teatre d’Alzira. El dissabte 14 de maig, a les 19.30 hores, escoltarem l’agrupació Ibn Jafadja amb el concert Ballables, concert a benefici del poble ucraïnés. Les entrades es poden comprar a la taquilla del Gran Teatre, dimarts i dijous de 19.30 a 21 hores i per Internet a través del següent enllaç.

El preu de l’entrada té un cost de 5 euros, que es destinarà al poble ucraïnés. També es pot participar en la Fila 0 a través del Fons Solidari «Som Alzira», on es poden realitzar ingressos al compte de Caixa Popular ES09 3159 0054 2426 9480 2923.

L’Ajuntament d’Alzira destinarà tota la recaptació de les entrades del concert al fons solidari «Som Alzira» per a fer front a les necessitats del poble ucraïnés arran de la invasió per part de Rússia. Les donacions dels alzirenys i de les alzirenyes s’enviaran directament al Consolat d’Ucraïna en València, que s’encarregarà de destinar-les a cobrir les necessitats bàsiques de la població afectada per la guerra.

A més, la Banda de la Societat Musical oferirà un concert diumenge 15 de maig a les 12 hores al Gran Teatre d’Alzira. En esta ocasió, compta amb Daniel Ferrero Silvage com a director convidat. L’entrada a este concert és gratuïta.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià